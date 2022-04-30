首款唾液快篩准了！「高端」股東搶先引進　她傻：奇怪知識增加了

▲福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組。（圖／翻攝自YouTube／michael hung）



記者董美琪／綜合報導

中央疫情指揮中心表示，首款家用唾液快篩審核過關，未來將不必再忍受戳鼻子的痛苦，不過台北市議員徐巧芯深夜透露，這款南韓製唾液快篩試劑公司「福又達生物科技股份有限公司」拔得頭籌，沒想到該公司創辦人是高端的副董事長兼總經理，讓她忍不住說「奇怪的知識又增加了呢」。國民黨立委馬文君也發文嘆，「我倒抽一口氣，這一次，又要賺人民多少錢呢？」

徐巧芯深夜發文表示，「燦堅，怎麼又是你？（為什麼我要說又呢）食藥署官網『專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單』新增核准，由『福又達生物科技股份有限公司』拔得頭籌，成為國內首件通過核准的家用唾液快篩。福又達是什麼公司呢？根據媒體報導，創辦人是陳燦堅。」

▲食藥署通過首款家用唾液快篩EUA。（圖／翻攝食藥署網站）



徐巧芯指出，「沒錯，就是高端的副董事長兼總經理。怎麼又、又是你？真的不是大家要陰謀論，講了這麼久的唾液快篩遲遲不進來，講了千百種理由，甚至還說是因為沒有廠商來申請。結果終於抵不住輿論壓力的時候，第一個核准的又是跟高端有密切關係的廠商。奇怪的知識又增加了呢。」

立委馬文君也發文表示，「心情一樣還是沈重。甚至更沉重，昨天中央突然火速同意唾液快篩劑核准進口，正在雀躍自己與多位同儕極力爭取與呼籲終於讓中央頑石點頭，想不到，子夜的新聞快報突然一則原來中央核准申請引進的廠商居然又是跟『高端』有關係？！我倒抽一口氣，這一次，又要賺人民多少錢呢？高端股票翻了翻，還賺不夠嗎？」

食藥署29日下午核准一款家用唾液快篩「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組Gmate COVID-19 Ag Saliva」。食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正林欣慧表示，業者約一週前送來申請案，該產品原產國是南韓，在澳洲審查合格，目前僅在澳洲上市，謹慎起見，有請研究團隊驗證，確定有效性。

林欣慧表示，廠商總申請量為3千萬劑，不過引進還需要經過貼中文標示、付中文說明書等流程，實際上市販售還需要點時間。除了該產品外，還有其他國產製造與進口輸入的唾液快篩的案件在申請中。

▼福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組。（圖／翻攝自YouTube／michael hung）

