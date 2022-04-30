　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

名醫估脫口罩時間點！看破台人一個慣性「今年無望」　解封關鍵曝

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際間陸續有國家放寬管制措施，丹麥更宣布本季不再大規模接種新冠疫苗，台灣何時有望告別疫苗與脫下口罩，專家皆認為至少要觀察至明年。感染科權威黃高彬表示，當自然感染比例與接種疫苗覆蓋率相加達到80%到90%，才代表達到一定的群體免疫；感染科權威黃立民指出，藥物儲備需達人口5%，三劑疫苗覆蓋率也還要提升10%到20%，屆時比較有機會。

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站。（圖／記者湯興漢攝）

國內這個月初單日病例破百，到過去兩天單日本土病例已經破萬，感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，台灣目前病例增加速度不至於使醫療體系癱瘓，但是相對疫情影響時間就會拉長。紐西蘭經驗來看，從疫情爆發到趨緩，花了3個月時間，台灣如果比照紐西蘭，最快要到6月、7月才能相對平穩，至於要把相關口罩、疫苗限制取消，則要看群體免疫程度。

黃高彬指出，感染比率與疫苗覆蓋率相加，可算出國內群體免疫程度最大值，如果沒有達到8~9成，還是沒有資格脫掉口罩；至於台灣目前確診人口僅有0.2%，加上疫苗接種率接近6成，兩者相加仍僅約6成多。

黃高彬說，最擔心的就是台灣民眾的慣性，有疫情的時候出現搶打潮，疫情平靜之後又是緩打潮，施打意願受到疫情影響程度高，年底前脫口罩的機會不高，應該要到明年。

▲▼快篩實名制第二天。（圖／記者謝盛帆攝）

▲快篩實名制第二天。（圖／記者謝盛帆攝）

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民則認為，比起自然感染，疫苗覆蓋率與藥品儲備才是疫情控制、放寬管制的重點。新冠抗病毒藥物應該以人口的5%進行準備，疫苗覆蓋率也還需要上升個10%~20%。

黃立民分析，這波疫情至少要8月才有機會覺得比較緩解，然而接下來秋冬，加上疫苗保護力可能消退，也不能馬上放鬆，應該明年才比較有機會能夠口罩解禁。

根據中央流行疫情指揮中心統計，國內過去兩年累積新冠確診達到10萬人，其中今年新增的本土病例有6萬3006例。而新冠疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 84.76%、第 2 劑80.02%、追加劑接種率 59.19%。

▲▼快篩實名制第二天。（圖／記者謝盛帆攝）

▲快篩實名制。（圖／記者謝盛帆攝）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五一連假鋒面攪局　東北風到驟涼有雨連一週

「快篩陽性」別慌張！　6QA一次看懂怎麼做

名醫估脫口罩時間點！看破台人一個慣性「今年無望」　解封關鍵曝

兒童疫苗「輝瑞or莫德納」？劑量、副作用QA一次看　心肌炎比例曝

家長強迫小孩分享玩具　作家警惕：種下「自我無價值」木馬程式

塑化劑溶解恐致癌！食品包裝禁用PVC塑膠　明年7月上路

美女醫批：縣市政府浪費醫療量能　「再壓榨大家真的會翻臉」

逢甲大學宿舍3人被迫與居隔者同住　校長發信致歉

「很多人看到近1.2萬例鬆了一口氣」　柯文哲憂：只是假象數據

援助烏克蘭孩童！　慈濟攜手聯合國兒童基金會在波蘭送大愛

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

行人站斑馬線低頭滑手機　被駕駛提醒激動回嗆：X北

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

五一連假鋒面攪局　東北風到驟涼有雨連一週

「快篩陽性」別慌張！　6QA一次看懂怎麼做

名醫估脫口罩時間點！看破台人一個慣性「今年無望」　解封關鍵曝

兒童疫苗「輝瑞or莫德納」？劑量、副作用QA一次看　心肌炎比例曝

家長強迫小孩分享玩具　作家警惕：種下「自我無價值」木馬程式

塑化劑溶解恐致癌！食品包裝禁用PVC塑膠　明年7月上路

美女醫批：縣市政府浪費醫療量能　「再壓榨大家真的會翻臉」

逢甲大學宿舍3人被迫與居隔者同住　校長發信致歉

「很多人看到近1.2萬例鬆了一口氣」　柯文哲憂：只是假象數據

援助烏克蘭孩童！　慈濟攜手聯合國兒童基金會在波蘭送大愛

五一連假鋒面攪局　東北風到驟涼有雨連一週

喬歐文《聊天紀錄》劈腿女大生搞不倫　女友泰勒絲也是書迷

「快篩陽性」別慌張！　6QA一次看懂怎麼做

美防疫專家：夏季前有望找出下階段用疫苗追加劑

王家衛監製《模犯生》導演新作　《一杯上路》入圍義大利影展

名醫估脫口罩時間點！看破台人一個慣性「今年無望」　解封關鍵曝

兒童疫苗「輝瑞or莫德納」？劑量、副作用QA一次看　心肌炎比例曝

亞馬遜帶衰美股！　道瓊狂洩939點、台積電ADR跌2.40%

桃猿迎戰兄弟　林子崴強碰德保拉

安珀赫德律師質問：有掏GG嗎？　強尼戴普「笑歪」趴到桌上發抖

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

生活熱門新聞

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

明變天狂降14℃！連假雨彈襲全台

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

快訊／新竹20多歲住院男亡！遺體驗出新冠病毒

割包藏蟑螂殘屍　他啃一半崩潰

北北基桃醫院體系癱瘓！醫曝4措施挽救

理髮店經理「泡沫手」打工讀生眼睛！影片曝光萬人氣炸

愛犬嚇哭3歲妹挨告！飼主曝反轉影片：沒吠也沒暴衝

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

清涼妹等紅燈狂扭16秒！網笑猜真實動機

柯文哲擔心1.2萬例只是假象數據

中興大學畢聯前會長「捲172萬逃跑」！校方出面回應了

即／台中+586　高風險熱點：大甲鎮瀾宮入列

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

明變天狂降14℃！連假雨彈襲全台

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

連千毅刪文…鳳梨臉書「突湧帳號按怒」洗版！

快訊／新竹20多歲住院男亡！遺體驗出新冠病毒

連千毅槓勾惡！　雪碧隔空酸爆

YouTuber爽中樂透頭獎5560萬！直接引退

即／高雄驚爆弟殺兄　棉被蓋身伴屍7天　

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

身分證「3數字」中1碼免費吃比薩

割包藏蟑螂殘屍　他啃一半崩潰

北北基桃醫院體系癱瘓！醫曝4措施挽救

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面