清晨嫌吵猛刺阿姨頭頸10刀　母為子求情：他有皮膚病睡不好

▲劉男與母親、阿姨同住，因不滿阿姨清晨吵他睡覺，竟持水果刀揮砍阿姨。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區劉姓男子，生活作息不正常，還覺得是家人害他睡眠不足，3月6日清晨，懷疑是同住的阿姨製造噪音，持水果刀猛刺睡夢中的阿姨約10刀，阿姨頭、頸、臉部、四肢多處刀傷，所幸有棉被裹著而未送命，案發後劉男遭收押，母親寫信求情稱，兒子有皮膚病困擾所以睡不好，台北地檢署28日依家暴殺人未遂罪嫌起訴。

30多歲的劉男與母親、阿姨、外婆3位女性長輩同住，因常在晚上活動，白天才睡覺，和家人作息相反，長期睡眠不足、品質也不佳，劉男認為，平常會碎念他沒工作的阿姨，總是故意製造聲響打擾他的睡眠，害他壓力很大，為此含怨多時。

▲劉男行兇用的水果刀血跡斑斑。（資料照／記者陳以昇翻攝）

3月6日清晨7點多，劉男在房間聽到外面有聲響，懷疑又是阿姨在吵，跑到廚房去拿了1把水果刀，衝進阿姨的房內，朝正在床上睡覺的阿姨胡亂猛刺約10刀，阿姨驚醒抱著棉被跑到劉男母親房間，劉母協助制止劉男暴行並報警。

警方到場只見阿姨房內血跡四濺，緊急將阿姨送醫，所幸因為有棉被覆蓋緩衝，雖然頭、頸、臉部、四肢等多處刀傷，但傷勢不深沒有生命危險，劉男坦承行兇，還說如果不小心殺死阿姨，他會跟著自殺，被檢察官依家暴殺人罪嫌聲押獲准。

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