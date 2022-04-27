不滿醉兄大鬧靈堂！親弟聯手堂弟殺人棄屍　一審判決出爐

▲新北市汐止區施男不滿二哥酒醉大鬧父親靈堂，與17歲堂弟聯手殺害二哥，並將屍體遺棄住家附近。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區男子施旻岡去年父親節前夕，見二哥酒醉在父親靈堂大鬧，與17歲堂弟聯手將二哥綑綁並持啞鈴重擊頭部再以延長線將人勒斃，堂弟移送少年法庭、施男被依殺人等罪起訴羈押至今。開庭時，施男僅認遺棄屍體，並無殺人意思。士林地院27日宣判，依成年人與少年共犯殺人、遺體屍體、剝奪他人行動自由3罪，合併應執行有期徒刑8年。

去年8月7日晚間，施姓二哥於父親靈堂大鬧，30歲施旻岡勸阻無效並與堂弟拿繩索等物，將二哥綑綁在椅子上，並以毛巾摀住嘴，堂弟拿打火機加熱腳鍊烙印在二哥身上，更拿鐵鍊鞭打身體，接著以啞鈴朝二哥後頭部狠狠重擊，當場血流如注。

施旻岡開庭稱，他將堂弟拉到外頭害怕表示「這種情況要請外界人士幫忙」，堂弟也說「對！」，豈料堂弟要他拿延長線，並向他說「沒救了不處理不行」他嚇到不知道該如何是好，只好照著堂弟意思拿延長線，豈料堂弟下秒以延長線勒住二哥頸部，將人活活勒斃，隔天凌晨1時許，2人用床包包裹屍體，丟棄於距離住家約100公尺外的廢棄鐵皮屋。

今年3月23日開庭，施母向法官稱，自己沒辦法沒有三兒子，希望能讓施旻岡早日返回家庭，對於二兒子死去，施旻岡感到懺悔，在看守所時有抄心經望能迴向。施母被問到量刑時，情緒潰堤站起來向合議庭法官深深一鞠躬，激動向法官懇求：「拜託給我兒子最輕、最輕、最輕判刑，讓他可以早點回來我身邊，請法官原諒他無知與害怕，請法官給他一個機會。」

士林地院今（27日）宣判，依成年人與少年共犯殺人罪判處有期徒刑7年4月、剝奪他人行動自由有期徒刑7月、遺棄屍體罪有期徒刑8月，合併應執行8年，全案可上訴。判決理由尚待公布。