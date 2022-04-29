機車停台北橋...北市男跳河亡追出弒母案　檢偵結不起訴

▲大同區江姓男子先以膠帶封住8旬母口鼻窒息，再騎車上台北橋墜河輕生。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市52歲江姓男子於家中，持膠帶纏繞8旬母口鼻，見母失去氣息後，便騎車到台北橋上棄車跳河自盡。警方循線聯繫上江男兒子，兒子返家見奶奶已倒臥在地已無生命跡象，警因此查出弒母案，全案依殺人罪移送檢方偵辦。由於江男已死亡，據刑事訴訟法第252條規定，士林地檢署偵結，予以不起訴處分。

去年11月9日，52歲的江姓男子，因失業心情不佳，常常透露有輕生念頭，無業間與81歲的江陳姓母親同住在大同區一處民宅，但是9日下午2時許，江男的機車被發現停放在台北橋上，一旁還遺留拖鞋，警方緊急通知江男的兒子到場。

▲江男棄車跳河，警消打撈。（資料圖／記者黃彥傑攝）

江男兒子到場後，也確認機車以及拖鞋為父親所有，且撥打父親手機也沒有回應，不排除江姓男子已墜河輕生，於是江男兒子帶著警方到住處訪查，一開門赫見奶奶倒臥地上，且口鼻被用膠帶封住，立刻將膠帶鬆開由警消送醫搶救。

江陳母經過搶救仍宣告不治，警方也著手調閱監視器，發現江姓男子在9日中午時分騎車離開，都沒有人再進出民宅，而江姓男子則騎車前往台北橋方向，不排除是上橋墜河輕生，14日於西門町旁淡水河尋獲男浮屍，經送DNA比對，確定為江男，警方也以殺人罪將江男移送檢方偵辦。

士林地檢署日前偵結，由於江男已死亡，根據刑事訴訟法第252條第6款規定，被告死亡，予以不起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995