還不出同學200萬債務　假約還債榔頭敲頭再持刀刺死他

▲台南男子假意還債，趁機殺害債主，判刑15年定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台南男子黃韋勳沉迷電玩、積欠高中同學李姓男子200多萬元，不願還債，去年3月間他騙李男願意還債，兩人相約在黃男住處見面。沒想到黃男竟趁李男未防備之際，自後方拿榔頭重擊李男頭部，再拿出水果刀猛刺李男殺害。黃男隨即報案自首，一審判刑17年、二審改判15年，案經上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

判決指出，死者李男生前經營燈具製作生意，與黃男（35歲）為高中同學，黃男因無固定工作，打零工為生，但又沉迷電玩，經常向李男借款。李男前前後後借款200多萬元給黃男，但因黃男遲遲不願清償債務，2人關係日漸交惡。

案發於去年3月初，黃男告知李男，宣稱阿姨願意代為償還債務，雙方約定過幾天下午，在黃男住處中商談債務事項。李男不疑有他，當天下午1點多就帶著2名友人前往赴約。黃男應門後，說擔心這麼多人嚇到祖父，要求讓李男單獨進入屋內洽談債務。

黃男不斷宣稱，下午4點半左右就會有金錢入帳，李男在屋內空等，看手機影片打發時間。眼見時間將至，黃男明知沒錢入帳，擔心東窗事發，4點20分左右他突然起身，走到李男後方，趁著李男看影片無暇注意時，黃男抓起一旁榔頭，猛擊李男頭部。雙方爆發衝突，黃男再撿起一旁的水果刀，猛刺李男。李男負傷逃出，倒臥一旁草地，2名友人見狀持鐵管欲上前協助，黃男對2人說：「沒你們的事，你們快走，，也要自我了斷。」黃男隨後打電話報警說「我殺人了。」自首接受裁判，李男最後傷重不治，檢方依「殺人罪」對黃男提起公訴。

一審法院審理時，死者母親到庭泣訴：「我兒子已經死了，我養好的一個兒子，就因為你欠他錢，他只是要去要錢而已，連命都沒有了。」一審認定黃男犯後態度不好，雖依自首規定減刑，但仍判刑17年。上訴二審後，二審法院仍認定他「行兇手段殘暴，....惡性重大，矢口否認殺人犯意....對案發經過供述有避重就輕之情形，並未對於犯行誠心坦認。」因此仍判刑15年。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。