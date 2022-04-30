高鐵特定區發展迅速　市府打造櫻花特區喜迎賓

▲台南市工務局近期在高鐵特區內的公園、中央分隔島等地方，種植各式櫻花等觀賞樹種，呼應台南「花都」之美名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極開發高鐵特定區，大型建設紛紛進駐，尤其三井outlet及台南大會展中心相繼開幕，人潮、車潮帶來龐大經濟發展，台南市工務局近期在高鐵特區內的公園、中央分隔島等地方，種植各式櫻花等觀賞樹種，呼應台南「花都」之美名，期待來年櫻花盛開時，為台南市更添觀光風采。

台南高鐵特定區廣達298公頃，市府開闢13座小型滯洪池公園，全區共種了1萬1千多株樹木，營造森呼吸生態環境。隨著特定區發展所帶來的觀光人潮，工務局除開發打造公兒6為野趣特色公園外，最近也為兼顧遊憩賞玩，在特定區增添”花”彩。

工務局表示，許多人喜歡遠到日本賞櫻，希望未來不出國門也能在台南市賞櫻；但台南天氣酷熱，種植不易，因此特別選用紅土混绊赤玉土及砂質土壤改良，以增加存活率，選擇在公兒8、公兒9土壤濕潤的的滯洪池畔，及深度符合的花圃種植9棵吉野櫻，其粉色花瓣充滿浪漫情懷，花期約在3 - 4月開花，並佐增花期在4-6月的120株鐵砲百合，及870株馬櫻丹點綴。

另外，台86線下大潭交流道，大區道南351線中正南路段，鄰近三井outlet的公2、公1公園，及高發一路等中央分隔島，也種植花期長、耐旱、花色繽紛之紫花馬櫻丹、彩色馬櫻丹、黃色馬櫻丹等，共約3萬株，為台南花都再增加一處吸睛打卡熱點，更為觀光發展大大加分。