東南水泥害車站大亂　高鐵演練「運轉變更旅客接駁」防混亂重演

▲台灣高鐵公司今(28)日凌晨於高鐵台南站舉辦「運轉變更旅客接駁」應變演練。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

今年4月1日發生東南水泥施工事故，造成高鐵台南—左營區間一度暫停營運，影響旅客高達11餘萬人，台灣高鐵公司表示，為精進此類突發事件之轉乘接駁調度、提升旅客服務品質並加強應變效率，特於昨（27）日深夜至今（28）日清晨，利用營運收班後時段，於高鐵台南站進行「運轉變更旅客接駁」應變演練。

高鐵公司表示，透過落實人員日常訓練、加強與外援單位間之協調聯繫及共同作業默契，一同精進緊急事件之應處，並使站間接駁機制更加完善，提供旅客迅速、便利的接駁服務，降低因營運異常、運轉變更對旅客造成的影響。

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高鐵公司指出，本次演練規模盛大，總計動員高鐵員工及外援單位約250人次，同時，為求演練逼真，台灣高鐵公司更特別調動20部遊覽車實際參與，以便外援單位模擬站區交通管制及車輛分流措施，高鐵人員則演練加強資訊溝通及車站廣播、增設站外臨時停車月台以及分別引導旅客循序搭乘接駁巴士等項目。

▲高鐵今日演練有三大精進作為，若再度需要接駁旅客，可避免混亂重演。（圖／高鐵）

本次演練共有三大重點，第一，站區交通管制，為避免出現上次因道路壅塞影響接駁效率的情形，經協調後未來台南市政府交通局及警察局將配合實施站區周邊交通管制，引導接駁巴士與一般車輛分流，以利接駁巴士可以迅速進入站區，將高鐵旅客接駁至其他高鐵車站繼續行程。

第二，增設站外接駁巴士轉乘區，由於4/1接駁巴士進入站區後，因大量旅客候車需求，致停車月台不敷使用狀況，本次演練特別規劃於高鐵台南站區外歸仁十二路、武當路設置11席臨時停車月台，搭配站內既有之7席公車月台運用調度，以提升接駁巴士調度效率，迅速協助旅客轉乘；另於歸仁大道設置小客車臨停載客區，以達站區車輛分流、加強轉乘接駁效果。

第三，加強導引旅客轉乘接駁，演練中加入加強車站廣播、張貼運轉公告及透過車站營運資訊顯示系統宣導等項目，將需要搭乘接駁巴士的旅客先行集中至特定區域，再跟隨高鐵工作人員引導，循序、分流至臨時停車月台搭乘接駁巴士，讓旅客可在第一時間得知轉乘資訊，順利搭上接駁車。