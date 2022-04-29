台鐵5／1停駛！高鐵啟動「臨時接駁車」　往返雙鐵新竹、台南站

▲台鐵員工勞動節罷工不加班，列車全面停駛。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵工會不滿台鐵公司化改革，策動1.2萬人於勞動節當日罷工不加班，因應台鐵當日停駛，高鐵啟動台鐵支線「臨時接駁車」規劃。當天將於臺鐵六家支線及沙崙支線沿線各站，安排「臨時接駁車」往返於高鐵新竹站—臺鐵新竹站及高鐵台南站—臺鐵臺南站，並安排高鐵人員於接駁車沿線各站協助引導。

高鐵公司表示，5/1當天將持續關注旅客乘車需求及到站疏運情形，機動加開全車自由座（商務車廂除外）之高鐵列車，以加強服務旅客。

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▲5/1台鐵表定列車停駛。（圖／記者林敬旻攝）

高鐵公司提醒，5/1於新竹及台南地區欲搭乘高鐵「臨時接駁車」的旅客，需注意發車時間及班距，新竹地區最早發車時間，自清晨6:00自臺鐵新竹站發車前往高鐵新竹站，每30分鐘一班，全天預計發車70班次；台南地區最早發車時間，自清晨5:30自臺鐵臺南站發車前往高鐵台南站，每20至30分鐘一班，全天預計發車94班次。

台灣高鐵勞動節疏運期間（4/29至5/3），總計5天提供760班次列車的旅運服務。其中，5/1勞動節當天共計將開出166班次列車、約可服務25萬人次旅客之運能，預估當日高鐵運量約16萬人次，各車次尚有座位可供預訂，運能充足。

鐵公司為積極配合5/1「臨時接駁車」機制之啟動，特於接駁車沿線各站，均加派高鐵人員協助引導旅客，相關資訊可參閱新竹及台南車站現場公告或洽高鐵站務人員。

▲▼因應台鐵罷工，高鐵啟動臨時接駁計畫。（圖／高鐵）