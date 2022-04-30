3國家被點名「恐遭普丁毒手」　前空軍中將：支援烏克蘭踩到紅線

▲張延廷點名3國恐遭普丁毒手。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃品臻／綜合報導

俄烏之戰開打至今，雙方仍僵持不下，綜合外媒報導，位於摩爾多瓦東部親俄地區的「聶斯特河沿岸共和國」近日發生空襲，俄烏兩國互相指控是對方所為。對此，前空軍副司令、退役中將張延廷28日上節目點名波瀾或羅馬尼亞或英國，恐成為俄羅斯總統普丁下一步的攻擊對象，因為西方踩到紅線了。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，已持續近3個月，此前有俄羅斯高級將領稱，俄軍的目標是「完全控制」頓巴斯地區和烏克蘭南部，並進入摩爾多瓦的分離領土「聶斯特河沿岸共和國」，以此建立克里米亞到頓巴斯的陸上廊道。

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張延廷28日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」指出，俄軍現在只要再掌握奧德薩，就能將「奧克走廊」納入囊中，接著再打下頓巴斯特地區和摩爾多瓦共和國親俄地區，整個烏克蘭西部地區就會備受牽制。

至於要不要對摩爾多瓦動手，張延廷認為，以現在有2000名俄軍駐兵的情況下，是近在咫尺的事情。此外，他也觀察到，由於西方國家不斷提供重型武器和情報給烏克蘭，已經踩到俄羅斯的紅線，普丁最近才因此表態「不排除打閃擊戰」，不過北約並未就此停手。

張延廷認為，可預期的是，普丁很可能會找一個國家來教訓。至於會是哪些國家，他推測，「是找波瀾或羅馬尼亞，英國也有可能」，整體緊張態勢恐再升高。

▼張延廷預測普丁接下來會有的動作。（約從影片30:00開始）