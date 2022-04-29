俄軍坦克大罩門陷入「彈簧玩偶匣效應」　西方早在波斯灣戰爭發現

▲俄軍坦克的缺陷，西方早在波斯灣戰爭就看穿了。（圖／烏克蘭國防部臉書）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯坦克頂部不斷被炸毀，可能是俄軍入侵未能照計畫實現的最新跡象，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）25日估計數據指出，俄軍可能已經損失580部坦克。對此有軍事專家指出，西方早在波斯灣戰爭的時候，就發現俄式坦克的設計缺陷。

根據CNN報導，專家指出，戰場圖像顯示俄軍坦克正陷入「彈簧玩偶匣效應」（jack-in-the-box effect），西方軍隊幾十年來早就知道俄軍坦克的缺陷，莫斯科應該已經看到了這個問題。

專家進一步解釋，這些問題與坦克的彈藥的儲放方式有關，俄軍坦克和西方現代坦克不同，會在砲塔內攜帶多枚砲彈，而這使它們極容易受傷害，就算是間接命中，也可能引發連鎖反應，導致儲放的多達40枚砲彈爆炸。

專家說，連鎖反應引發的爆震波十分強大，足以把坦克砲塔炸上兩層樓高的空中。

前英國陸軍軍官卓拉蒙德（Nicholas Drummond）指出，在1991年和2003年的「波斯灣戰爭」中，當時西方的部隊早就注意到這個狀況，伊拉克部隊的大量俄製 T-72 坦克遭受了同樣的命運。

卓拉蒙德說，俄羅斯沒有從伊拉克吸取教訓，因此它在烏克蘭的許多坦克，都存在類似的自動裝彈系統設計缺陷，當 T-72 的繼任者 T-90 系列於 1992 年投入使用時，它的裝甲進行了升級，但其彈藥裝填系統仍然與其前身相似，使其同樣脆弱。

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