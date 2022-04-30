心態崩了！俄羅斯狂掃「黃藍色」設施　體育場拆椅、機場LOGO被改

▲體育館座位席被拆除。（圖／翻攝自推特＠Fuad Alakbarov）



記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯境內反對入侵烏克蘭的聲浪日益高漲，而攻烏部隊的士氣也十分低落，導致逃兵、襲擊軍官的消息頻傳，俄國政府近日則急於清除帶有支持烏克蘭情緒的物品，不僅建築物重新粉刷，還有機場的LOGO直接改色。

根據《莫斯科時報》報導，俄國政府為了打擊國內反戰情緒，不只清除支持烏克蘭的相關物品，現在連「黃藍」配色都被狂掃，已經有數十個公共設施粉刷、翻新。

哈拉波羅夫（Khrabrovo）國際機場的LOGO設計是夕陽下的鳥，選用黃藍配色，現在黃色的部分被改成紅色。烏拉爾市的 Dirigible 購物中心也將黃藍色的屋頂瓦片拆除。

Khrabrovo Airport in Russian exclave of Kaliningrad originally sported a blue and yellow logo of a bird against a setting sun.



Following Russia's invasion of Ukraine, the sunset has been painted red. pic.twitter.com/Hxt7A0lTg9 — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) April 27, 2022

另有流出Tuymaada 體育館座位席的黃色、藍色椅子被拆除的照片，不過體育場經理Anatoly Tartakov則表示，此舉和俄烏戰爭無關，稱是「翻新計畫」的一部分。