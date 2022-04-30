輝瑞：Paxlovid口服藥「無法預防感染」　最新試驗數據曝光

▲輝瑞推出新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國藥廠輝瑞（Pfizer Inc）29日公布新冠口服藥物Paxlovid最新試驗結果，但數據顯示，此藥物無法預防與患者同住者染疫。輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）聲明，「雖然我們對這項特定研究的結果感到失望，但這些結果不影響我們在早期新冠患者治療試驗中觀察到的強大效力及安全性數據。」

《路透社》報導，研究團隊招募的3000名成年受試者，都是和最近出現症狀、篩檢結果呈陽性患者同住者，他們被給予安慰劑或者Paxlovid，持續服用5或10天。與安慰劑組別相比，服藥5天者感染機率降低32%，服藥10天者又降至37%，但此結果不足以證明Paxlovid有效預防感染。

輝瑞指出，雖然最新試驗結果不如預期，但安全性數據仍和先前研究一致，也就是在出現症狀後，立刻服用5天，避免高風險患者發展為重症或死亡的效力將近90%。

Paxlovid由2種抗病毒藥物組成，是一種蛋白酶抑制劑（protease inhibitors），目前已獲全球60多國核准或授權，能夠在緊急狀況或特定條件，用以治療高風險患者。全球金融風險公司路孚特（Refinitiv）的華爾街預測數據指出，該藥物今年銷售額預估達到240億美元。