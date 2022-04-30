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美女醫批：縣市政府浪費醫療量能　「再壓榨大家真的會翻臉」

▲▼美女醫嗆「巨嬰心態只會早確診」！施打疫苗照卻讓網瘋狂朝聖。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

▲吳欣岱表示，各縣市政府應該想辦法減輕醫護人員負擔，再壓榨下去「真的有一天大家都翻臉」。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

隨著本土單日新增確診破萬、居家隔離人數與日俱增，醫護人員的負擔日益加重。美女醫師吳欣岱29日表示，無論是中央指揮中心或各縣市政府，應該要想辦法減輕醫護人員的負擔，有些縣市還在叫醫護打電話關心確診者、浪費急診人力打電話做重複通報，「再壓榨下去真的有一天大家都翻臉」。

吳欣岱29日在臉書指出，現在輕症可以等的患者，建議可以看一般門診，不要再到急診人擠人，無論是中央或各縣市政府，應該想辦法減輕醫護負擔，有些縣市還在叫醫護人員打電話關心確診者，有些則是通報流程不清不楚，造成急診人員必須浪費時間打電話，做重複通報。

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▲▼批縣市政府浪費急診醫療量能　美女醫吳欣岱：再壓榨下去大家都翻臉。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

▲吳欣岱臉書全文。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

她說，如今確診者已經這麼多，不應該繼續追求精準疫調，也不要濫用醫療量能了，「很多醫院醫療人員之前支援打疫苗的錢都還沒拿到，現在再壓榨下去真的有一天大家都翻臉」。

至於快篩試劑問題。她認為，民眾有疑慮又真的買不到，就先做好自我隔離跟勤洗手，「又不是有得的，篩了會變沒得，也不是篩了陰性，你就可以不戴口罩出門噴口水」。

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