很多人看到近1.2萬例鬆了一口氣　柯文哲憂：只是假象數據

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者董美琪／綜合報導

台北市長柯文哲週五晚間在臉書指出，很多人今天看到全國接近1.2萬例跟昨天差不多，似乎鬆了一口氣，但他擔心這只是假象數據，接下來可能會進入一段PCR無法反應實際疫情的黑暗期，「篩檢量有限，驗不完而已。」

柯文哲發文全文如下：

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七大公費篩檢站快要「篩」爆啦！拜託市民朋友，社區篩檢站不是拿來做心安的，請大家 #有症狀再快篩，快篩陽性再做PCR或就醫，我們一定要讓醫療量能做最有效率使用。

很多人今天看到全國接近1.2萬例鬆了一口氣，因為數字跟昨天差不多，我卻擔心這只是假象數據，因為全台篩檢的量能是固定的，接下來我們可能會進入一段PCR無法反應實際疫情的黑暗期，不是確診案例穩定或變少，只是篩檢量有限，驗不完而已。

所以我要拜託市民朋友：如果身體不舒服，或跟確診者密切接觸，最好先快篩，快篩陽性再去PCR。沒症狀的千萬別把七大公費篩檢站當免費健康檢查。明天起北市的七大公費篩檢站，會成立「 #綠色通道」專門給快篩陽性的民眾利用。做好分流才能減少感染，也讓醫療量能有效率的使用。

在防疫體系塞車的狀況下，被動等通知是來不及的，因為會有時間差，未來快篩陽性都應該先比照確診處理，先自我隔離做好防護，有需求再就醫，這樣才能簡化各項流程，不浪費醫療資源。

國家之力量在於國民全體，關鍵時刻懇請市民朋友合作，將PCR量能優先留給已經快篩陽性的人，保護自己也保護別人，大家一起度過難關。