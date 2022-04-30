南投毒防中心擴編危害防制組　整合網絡資源輔導藥癮者復歸社會

▲南投縣升級毒品危害防制中心功能，加強毒品防制（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

一名由南投縣政府毒品危害防制中心列管的三四級藥癮者王姓中寮鄉民，該中心月前多次電訪均聯繫不上，後透過網絡單位連結及警方協尋，順利找到王姓鄉民，經持續追蹤服務，並由社政、警政等網絡合作輔導，王姓鄉民最後完成毒品講習相關課程、順利復歸社會。

縣府衛生局指出，南投毒防中心成立於95年，原設綜合規劃組、醫療服務組、預防宣導組及保護扶助組，有鑑於新興毒品日興月異，為強化網絡功能，縣府於110年12月30日增設任務編組「危害防制組」，協助辦理毒品查緝暨毒品犯罪統計、出矯正機關應受尿液採驗人之採驗工作及失聯移警等業務，大幅提升毒防中心防制量能。

衛生局表示，為強化社會安全網各項服務資源之網絡合作，藥癮者處遇輔導業務自今年元旦起，納入行政院「強化社會安全網第二期計畫」之「策略四、強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務之策略作為」，透過網絡各單位連結，升級藥（毒）癮者輔導功能，強調一案到底、以家庭為中心，充分運用各資源促進個案回歸家庭與社會。

衛生局長陳南松表示，毒防中心提供包括毒品危害預防宣導、電話諮詢、心理諮商、法律諮詢、轉介醫療院所或宗教團體戒毒、協助就業、職業訓練、社會救助、愛滋病篩檢等服務，及協調聯繫各相關單位推動毒品防制工作；民眾若有相關藥癮問題，可撥打毒防諮詢專線0800-770-885，或撥打衛生局服務專線049-2230518洽詢，中心將會提供並轉介醫療及戒治機構的訊息。