【廣編】裸鑽雪莉「亞洲50最佳酒吧頒獎」台灣觀影派對　將台灣調酒帶上國際舞台

▲裸鑽雪莉亞洲50最佳酒吧官方指定威士忌，邀請各大酒吧分享在疫情下的店家互相支持與產業堅持。

圖、文／台灣愛丁頓寰盛洋酒提供

「裸鑽雪莉（Naked Malt）」「世界/亞洲50最佳酒吧官方威士忌合作夥伴，非常榮幸恭喜Indulge Experimental Bistro（6）、AHA Salon （24） 以優異表現連續入選2022 亞洲50最佳酒吧，更開心的是，在台灣調酒界蓬勃發展下，此次入選亞洲百大酒吧名單中，包含常勝軍：Room by Le Kief （51）、The Public House（68）、、Bar Mood（89），更有HiBoRu（86）、MoonRock（91）新血加入。除了百大榜單外，Bar Mood 更獲選最佳永續酒吧特殊獎項。

在泰國曼谷的主活動現場，更提及在此時台灣台北現場也有一場盛大的慶祝派對正在舉辦，在在顯示裸鑽雪莉與各參與知名酒吧，無不同步推動了台灣調酒文化與酒吧及調酒師在世界的能見度。

在4月28 日的亞洲50最佳酒吧頒獎台灣觀影派對中，各酒吧主理人更感性分享過去兩年疫情衝擊下，在酒吧產業間互相支持與每個人貢獻堅持的力量，讓這個產業在艱困的環境中，得以繼續茁壯並將更好的調酒文化帶給所有消費者。

由於艱困疫情造成大多數亞洲50最佳酒吧評委無法前來台灣視察投票，但很榮幸的2022年台灣依舊有7間酒吧入圍亞洲百大酒吧名單， 其中恭喜Indulge Experimental Bistro（6）、AHA Salon （24） 以優異表現連續入選2022 亞洲50最佳酒吧，更有HiBoRu 與MoonRock 新血加入百大榜單。除了百大榜單外，Bar Mood 更獲選最佳永續酒吧特殊獎項。