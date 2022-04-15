【廣編】「裸鑽雪莉」合作舉辦亞洲50最佳酒吧頒獎觀影派對　頂尖調酒、米其林齊聚一堂

▲「裸鑽雪莉」讓你一晚喝盡全台所有最頂級的酒吧調酒！



圖、文／裸鑽雪莉提供

「裸鑽雪莉（Naked Malt）」成為指標性潮流威士忌品牌！連續三年擔任世界及亞洲50最佳酒吧官方威士忌合作夥伴，共同舉辦亞洲50最佳酒吧2022頒獎觀影派對， 2022/4/28晶華酒店宴會廳舉行，消費者只需透過官方指定連結報名，每人500元憑票入場兌換免費一杯裸鑽騷兒及一份小食，裸鑽雪莉讓你一晚喝盡全台所有最頂級的酒吧調酒！票數有限，把握限量購票時間：https://taketla.com/event/2 。

現場更與入選亞洲50最佳酒吧和亞洲50最佳餐餐廳攜手合作，歷屆入圍酒吧包括Bar Mood Taipei 吧沐、Bar TCRC等超高人氣指標；入圍餐廳有logy、JL Studio、Taïrroir 態芮等亞洲50最佳餐廳榮獲米其林二星店家。

「裸鑽雪莉（Naked Malt）」舉辦了線上試飲活動，有85%的消費者直覺回應酒款香甜順口。於2022年成為 「世界50最佳酒吧（The World’s 50 Best Bars）」未來三年官方唯一威士忌合作夥伴，並一舉獲選為全球前十大最熱門蘇格蘭威士忌(Top 10 Trending Scotch Whisky)，知名的麥卡倫以及其他蘇格蘭威士忌品牌並駕齊驅，繼續在威士忌殿堂中、成為引領風範的當代威士忌。