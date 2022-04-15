　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】「裸鑽雪莉」合作舉辦亞洲50最佳酒吧頒獎觀影派對　頂尖調酒、米其林齊聚一堂

▲▼裸鑽雪莉,威士忌,酒吧。（圖／裸鑽雪莉提供）

▲「裸鑽雪莉」讓你一晚喝盡全台所有最頂級的酒吧調酒！

圖、文／裸鑽雪莉提供

「裸鑽雪莉（Naked Malt）」成為指標性潮流威士忌品牌！連續三年擔任世界及亞洲50最佳酒吧官方威士忌合作夥伴，共同舉辦亞洲50最佳酒吧2022頒獎觀影派對， 2022/4/28晶華酒店宴會廳舉行，消費者只需透過官方指定連結報名，每人500元憑票入場兌換免費一杯裸鑽騷兒及一份小食，裸鑽雪莉讓你一晚喝盡全台所有最頂級的酒吧調酒！票數有限，把握限量購票時間：https://taketla.com/event/2 。

現場更與入選亞洲50最佳酒吧和亞洲50最佳餐餐廳攜手合作，歷屆入圍酒吧包括Bar Mood Taipei 吧沐、Bar TCRC等超高人氣指標；入圍餐廳有logy、JL Studio、Taïrroir 態芮等亞洲50最佳餐廳榮獲米其林二星店家。

「裸鑽雪莉（Naked Malt）」舉辦了線上試飲活動，有85%的消費者直覺回應酒款香甜順口。於2022年成為 「世界50最佳酒吧（The World’s 50 Best Bars）」未來三年官方唯一威士忌合作夥伴，並一舉獲選為全球前十大最熱門蘇格蘭威士忌(Top 10 Trending Scotch Whisky)，知名的麥卡倫以及其他蘇格蘭威士忌品牌並駕齊驅，繼續在威士忌殿堂中、成為引領風範的當代威士忌。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
直擊／防疫保單「排隊潮再現」！　長長人龍畫面曝光
本土破千+1209！　「全台足跡」懶人包一次看
男星外遇3女！搞大小三肚子再逼墮胎：我老婆會告妳
宜蘭曝16人確診足跡　麥當勞、羅東夜市、7-11、全聯、影城
虛擬貨幣500人餐會爆確診！「在場藝人」完整名單曝
入夜瞬間掉10度　「溼→乾時程」出爐！
這縣市開第一槍！宣布「不全面篩檢」　醫療量能近臨界點
16歲少女遭俄軍性侵爆頭亡　爸媽崩潰：指甲被拔光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】全球唯一時尚限量聯名款　裸鑽雪莉 x Timberland新春裸活旅行禮盒

台灣大車隊攜手蝦皮購物　打造免運狂購節獨家小橘車

【廣編】「裸鑽雪莉」合作舉辦亞洲50最佳酒吧頒獎觀影派對　頂尖調酒、米其林齊聚一堂

起司塔超濃！超商最新「3款爆餡甜點」　蛋糕杯藏滿滿生乳餡

全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折

超市開賣PABLOX阿華田起司塔！搶攻母親節網羅IG名店、日本藍帶甜點

全聯DM最新優惠出爐！社團巧婦列清單必買　吩咐「今晚這些買回來」

超商獨家！「炸雞冰淇淋」來了　外皮酥脆、咬下是香草白醬口味

偽出國一日遊！帶你吃道地日料　許維芳秀法寶「JCB卡」輕鬆省

《吃在天母》晚來你就吃不到的排隊美食：忠誠牛肉麵

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

小貨車過彎「棺材整副滑出」　掉路中超驚悚！後車全嚇歪

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

台灣大車隊攜手蝦皮購物　打造免運狂購節獨家小橘車

【廣編】「裸鑽雪莉」合作舉辦亞洲50最佳酒吧頒獎觀影派對　頂尖調酒、米其林齊聚一堂

起司塔超濃！超商最新「3款爆餡甜點」　蛋糕杯藏滿滿生乳餡

全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折

超市開賣PABLOX阿華田起司塔！搶攻母親節網羅IG名店、日本藍帶甜點

全聯DM最新優惠出爐！社團巧婦列清單必買　吩咐「今晚這些買回來」

超商獨家！「炸雞冰淇淋」來了　外皮酥脆、咬下是香草白醬口味

偽出國一日遊！帶你吃道地日料　許維芳秀法寶「JCB卡」輕鬆省

《吃在天母》晚來你就吃不到的排隊美食：忠誠牛肉麵

阿嬤妳今天吃了沒！？不要再說沒感覺了！

台灣大車隊攜手蝦皮購物　打造免運狂購節獨家小橘車

哥哥勒死中風弟再自殘　留8字遺書「真的累了不要救我」

《侏羅紀世界》兩代元老同堂「史詩最終章」　布萊絲看到恐龍就哭

汪小菲爆「復合張穎穎」出遊照被抓包！　網湧入狂問…張蘭回應了

謝忻被cue「有跟阿翔一起看阿妹嗎」　公開截圖嗆爆：看不懂文字？

出團遊須打3劑　品保協會：針對無特定對象散客團

史上最硬教召傳傷員？十軍團少將副指揮官跌進散兵坑　陸軍：無大礙

蕭敬騰斜槓新事業再＋1！　「和外國粉絲合作」爆喜訊

神準科技破百人確診　若隔離兩周將影響年產能最多5％

舒華「8篇IG貼文留言」引熱議！翻牌粉絲「偏心舉動」被發現全網爆笑

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

消費熱門新聞

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

Hennessy x NBA 潮玩籃球場

熱門網購3C刷花旗指定卡加碼1,000元

蝦皮又漲成交手續費　5/1起不分檔期多收1%

全聯獲動物福利標章！獨家開賣小農鮮奶巨大杯

賣場熱銷神物再祭特價引暴動

超商獨家炸雞冰淇淋是香草白醬口味！

超商連5天「哈根達斯雪糕買3送3」

限時4天！超商黑色情人節咖啡飲品優惠

大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

超商新推燕麥奶蔬食海鮮焗飯、燕麥奶茶

全聯DM最新優惠出爐！社團列清單必買

口袋裡摸到什麼最讓人興奮？

《吃在天母》晚來你就吃不到的排隊美食忠誠牛肉麵

更多熱門

相關新聞

三寶惱羞吐檳榔汁！鮮肉騎士高EQ反應被讚爆

三寶惱羞吐檳榔汁！鮮肉騎士高EQ反應被讚爆

新北市土城區一輛廂型車12日下午在城林路上停等紅燈，不慎滑行追撞前方黃牌重機，但廂型車駕駛認為小題大作，又不滿騎士同行友人協助處理，當場失控嗆聲，還對騎士吐了含有檳榔汁的口水。不過，騎士沒有動怒，仍忍住情緒處理糾紛，全程被其他用路人拍下，網友紛紛盛讚騎士高EQ，起底才發現騎士其實是模特兒出身，超帥照片也隨之曝光。

金獎好拿嗎？威士忌講師Howard帶你解密競賽常勝軍

金獎好拿嗎？威士忌講師Howard帶你解密競賽常勝軍

崇右科大女學生Ct值12.8　到台中連兩天上教會

崇右科大女學生Ct值12.8　到台中連兩天上教會

少女一杯威士忌斷片　竟遭2度性侵

少女一杯威士忌斷片　竟遭2度性侵

男失蹤近10年！竟遭「冰封地底」死狀離奇

男失蹤近10年！竟遭「冰封地底」死狀離奇

關鍵字：

裸鑽雪莉威士忌酒吧

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不遠了？　專家給答案

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

快訊／徐小可直播爆哭！阿Ben「我們為什麼不能說實話」

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

《全明星》粿粿懷孕上圍激增！

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面