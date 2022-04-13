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金獎好拿嗎？威士忌講師Howard帶你解密競賽常勝軍百齡罈

圖、文／保樂力加提供

很多人在選擇威士忌的時候，會用是否有得過獎、是否拿過高分來評斷，但你是否有想過這些比賽都在比些什麼？怎麼樣的酒才能脫穎而出呢？市場上得獎的酒好像滿天飛，但拿金牌、得獎真的有這麼容易嗎？

這次由酒心智庫的威士忌講師 Howard來帶大家深度解析，隱藏在這些獎牌後面的小秘密。

▲▼威士忌,酒心智庫,烈酒比賽,百齡罈,得獎酒,蘇格蘭威士忌,調和式威士忌,保樂力加。（圖／保樂力加提供）

原來烈酒比賽是這樣？
現在的酒類競賽有很多，哪些比較有參考性呢？Howard也跟我們分享了他心中三個重要的威士忌競賽：

3個重要的威士忌競賽
「首先要介紹到的是IWSC（International Wine and Spirits Competition），它是全世界最古老的烈酒競賽，早在1969年就開始了。最早是從葡萄酒開始，後來才納入烈酒，特別的是它會做酒的科學分析，確保參賽作品沒有不當或超標的添加物在裡面。其評審團不乏許多威士忌圈專業人士，包含很多酒廠的首席調酒師等。

再來，要說到的是ISC（International Spirit Challenge)，這是一個純烈酒競賽，也包含威士忌外的其他烈酒。這個競賽的重點是含金量相當高，評審團除了邀請蘇格蘭威士忌酒廠集團的首席調酒師之外，還會邀請其他國家酒廠的首席調酒師參與，是一個『國際級』的標準。

最後，是WWA（World Whiskies Award）這個在2007年由英國威士忌雜誌Whisky Magazine創辦，也是世界級的一個重要威士忌比賽。」

威士忌比賽評選機制
▲▼威士忌,酒心智庫,烈酒比賽,百齡罈,得獎酒,蘇格蘭威士忌,調和式威士忌,保樂力加。（圖／保樂力加提供）

這些威士忌競賽絕大多數都是用「盲飲」的方式選出，並由專業的評審團評測後選出獲獎者。以IWSC來說，評審團包含橫跨30個不同國家、來自各種領域的專業評審（如：酒廠首席調酒師、酒類作家、教育者、調酒師...等），每天評審團盲測最多65款樣品，而金牌酒還會另外交由獨立評委會另外再測試，確保一切都沒有問題。

能在這大量酒款中脫穎而出、奪得金牌的，無疑都是其中的佼佼者。

百齡罈為何是一支重要的得獎酒？
▲▼威士忌,酒心智庫,烈酒比賽,百齡罈,得獎酒,蘇格蘭威士忌,調和式威士忌,保樂力加。（圖／保樂力加提供）

百齡罈正是烈酒競賽的常勝軍，17年接連斬獲2020及2021 ISC金獎、七度得到TSWM蘇格蘭威士忌大師競賽金獎肯定; 30年除了得到2018、2020及2021 ISC金獎，也獲得IWSC金獎，更被威士忌雜誌(Whisky Magazine)評為世界最推崇的威士忌之一。

「能得獎的威士忌條件是什麼？你可能以為是很難找、很特別、年份很高、甚至又很昂貴啊～但今天我們要聊的這款不但是各競賽的熟面孔，還是一支很容易取得、常常可以喝到的酒，它就是『百齡罈』。

百齡罈是歐洲銷售第一的蘇格蘭威士忌，只要聊到調和式威士忌你一定知道這個品牌。在眾蘇格蘭威士忌中，百齡罈的風味是濃郁又相當有層次的，這跟他的主要基酒有關，它的基酒主要來自三間Speyside的核心酒廠- Glenburgie, Miltonduff, 和Glentauchers，如何利用這些基酒創作出這些作品，為風味把關的就是首席調酒師Sandy Hyslop，他同時也是現在廣受歡迎的皇家禮炮首席調酒師。

▲▼威士忌,酒心智庫,烈酒比賽,百齡罈,得獎酒,蘇格蘭威士忌,調和式威士忌,保樂力加。（圖／保樂力加提供）

在一場線上品酒會中，Sandy Hyslop就清楚的表示自己對百齡罈的定位：『今天你要喝到濃郁、深沉又有層次的調和式威士忌，你一定要喝的就是百齡罈！』而其中相當重要的兩款就是17年與30年。」

Howard也分享他觀察出的兩個得獎酒特性：
1. 香氣：香氣必須要相當的鮮明，在杯中尋找香氣時可以很快的呈現，而且不只是單一的味道，要層次豐富且多元。
2. 尾韻：不同風味變化的尾韻，且不只在口腔中、還會一路向上到鼻腔中，帶來一個整體的感官表達。

這兩個特性也是Howard特別欣賞百齡罈17年和30年的地方。

一同品飲百齡罈17年與30年

百齡罈17年
▲▼威士忌,酒心智庫,烈酒比賽,百齡罈,得獎酒,蘇格蘭威士忌,調和式威士忌,保樂力加。（圖／保樂力加提供）

「百齡罈的香氣，除了在中段的地方有相當清楚的青蘋果跟蜂蜜的味道外，在下層還有一些淡淡的煙燻感。它的架構、層次感相當豐富且多元，不是只會表達濃郁跟香甜的感受，反而可以捕捉到你意想不到的味道。

入口的時候，前面它是用花果調性跟香氣的蘋果蜂蜜作連接，後面淡淡的煙燻感和木質調性馬上會跳出來，層次豐富、尾韻悠長是它能一次次在競賽幾十款酒中脫穎而出的原因。

我曾經試過各式各樣的餐點搭配百齡罈17年，不管任何料理或食材它都有非常好的餐酒搭表現。因為它有許多的風味元素存在，很容易可以跟不同食材中的元素搭起來。」

百齡罈30年

▲▼威士忌,酒心智庫,烈酒比賽,百齡罈,得獎酒,蘇格蘭威士忌,調和式威士忌,保樂力加。（圖／保樂力加提供）

「這支酒也是一款得獎無數的金牌酒，當然一支30年的威士忌呈現的面貌會跟17年很不一樣。

在木質調性底下，有非常多甜美的感覺跟蜂蜜風味，其實它的甜調性是很顯著的。很多高年份的酒款會overoak、木質感過多，但百齡罈30年是非常細膩的～花蜜、蜜餞、淡淡的香草、多種太妃糖的風味，在甜味過去後又會找到輕盈的木質調。烘烤木頭、煙燻調融合甜美的元素，一路把各種風味慢慢抬升到鼻腔。

30年漂亮的地方就是在於尾韻，悠長之餘會在不同感官中跳躍。這是一支很多層次平衡的酒，而且雖然年份很高，但價格在同年份中是你絕對負擔得起的。」

百齡罈醇順的特性可以在各個年份中找到，17年更是一支相當百搭的酒款，不管你是在正式場合、休閒活動、搭配各式料理，它永遠是一個適合的角色，讓你享受的體驗。

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