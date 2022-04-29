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社會 社會焦點 保障人權

涉掏空1.4億！知名手遊公司「真好玩」負責人遭聲押禁見


真好玩推大數據手遊營運獲利模型　今年共推22款遊戲（圖／記者樓菀玲攝）
▲「真好玩娛樂科技」負責人周玄昆涉嫌掏空公司資產高達1億400餘萬元，圖為該公司網站。（圖／資料照）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

國內前五大手遊興櫃公司「真好玩娛樂科技」負責人周玄昆以墊高廣告費，將款項回流至私人帳戶手法，涉嫌掏空公司資產高達1億400餘萬元；新北地檢署昨指揮新北市調查處約談周玄昆等多人後，以有勾串、滅證之虞為由，今依違反證券交易法之特別背信、洗錢防制法等罪將周玄昆、前行銷長郭明琪2人聲押禁見。

「真好玩娛樂科技」成立於2013年9月，以手機遊戲開發及全球發行為主要營業項目。2016年1月登錄興櫃，在中國上海與香港都有分公司，是台灣第一間進到韓國Google Play前10名的遊戲廠商。

檢方調查，負責人周玄昆等人自2014年起，與愛因司坦金融科技負責人林上紘等人合謀，利用墊高廣告費用或製作假廣告費用等方式，從公司洗出款項，再向對方抽取6.5至10％處理費用，金額又再回流至周玄昆及郭明琪的私人帳戶，掏空1億400餘萬元。

檢調昨兵分13路搜索「真好玩娛樂科技」等公司及相關被告住居所，約談周玄昆等多人，共查扣手機、電腦主機以及文件等諸多證物，扣押周玄昆、郭明琪及林上紘等被告名下共計4棟不動產、香奈兒、股票和18個名牌包。周玄昆、前行銷長郭明琪2人聲押禁見，林上紘訊後則被諭令100萬元交保。

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