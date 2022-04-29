屏東男徵婚被騙了！她拿走iPhone13　再要金戒+車貸被拒秒消失

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

屏東一名伍姓男子日前在臉書社團貼文徵婚，開出條件只要交友成功送iPhone13手機，一旦結婚生子就送一間北海道房子。消息曝光後，已有不少女網友與他聯繫，伍男也陸續和女子見面，不過最新消息傳出，一名桃園黃姓女子聯繫伍男後，2人第二次見面後伍男就送了黃女一支市價3萬7600元的iPhone13，未料黃女卻開始向他索求金戒指，更要求伍男幫她還車貸，不料被伍男拒絕後竟直接封鎖他，還被發現使用假名，讓伍男深感被騙，怒向警方報案提告詐欺。





▲屏東伍姓男子臉書徵婚，左圖桃園女拿到iPhone13後，再加碼要金戒指並幫還車貸被拒，立刻消失不見。（圖／民眾提供，下同）

42歲的伍姓男子，在臉書po出自宅照片，並發文「這是我家，房子三間，土地兩筆，在屏東科學園區（屏東高鐵站預定地）附近，平常興趣是旅行，誠心找女友，成功交往者送iPhone 13乙支，意者請私訊，謝謝（希望35歲以下，BMI正常，有正當工作者）」。

▲▼屏東伍姓男子臉書徵婚，並秀出自己的房地產提供「財力證明」。（圖／民眾提供，下同）



隨後又加碼PO出2張日本北海道的樓房外觀圖，並稱，「《徵老婆文》只要結婚生子，生一個送北海道房子一間，意者私訊，我不菸小酌不檳榔（希望35歲以下，BMI正常，有正當工作者）」。

PO文後引來網友熱議，有人狠酸「你說三間就三間啊」、「我也有10間」；消息曝光後，他先前接受媒體採訪表示，自己是大學畢業，曾環遊過世界38個國家，3年多前才去過南極洲；他在日本北海道也有房子，而家族先前曾經營酪牛事業，展現他的財力。

雖然有女網友表示，這種交友方式「看起怪怪的」，不會去接受；但發文後，他表示已接獲8名女網友聯絡，其中一位已約見面。由於他財力被評估上億元，是否因此擔心會被騙，他表示，相信自己的判斷力，不會擔心，而強調，「自己的誠心徵友，真的希望碰到有緣人。」

儘管伍男相當相信自己的判斷力，但他和黃女見面僅2次，就送黃女一支市價約3.76萬元的iPhone13，當時2人一起約在桃園的海底撈用餐，吃完飯後黃女主動詢問伍男「等下去買手機嗎？」，伍男也因此打破規則買手機給黃女。

▲▼屏東男徵婚被騙怒告詐欺。（圖／民眾提供）



未料黃女手機到手後卻向他表示，希望伍男送她「金戒指」並幫她「還車貸」，不料被伍男拒絕，事後女方竟直接封鎖他還人間蒸發，更因此被伍男發現黃女使用的從頭到尾都是假名，讓伍男深感被騙，怒向警方報案提告詐欺。屏東分局受理後，全案也將詐欺案件來偵辦處理。

伍男表示，後續也不會再和黃女見面，事後想起來也有一點後悔，後面如果有見面頂多就是向她要錢，而且他也已經有和其他女生認識，認識已經3個多禮拜，也不會擔心再被騙，這次已經從中學到經驗，下次還是會承諾交往就送手機，但後面不會再「這麼早送」。