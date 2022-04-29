補給品太多吃不完！台中離譜居檢婦落跑　「夢遊」把食物搬回家

▲台中一名居檢婦人落跑兩次稱夢遊，台中市府怒開罰20萬元。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名40多歲婦人與11歲女兒4月26日入境後，一同於北區居家防疫替代所進行10天居家檢疫，4月27日經替代所通報，該名婦人分別於當日凌晨近4時及晚間6時違規擅離外出，其中一次還被發現竟把替代所的食物帶回家，先稱「夢遊」，又稱「因為吃不完，所以帶回家給哥哥吃」，市府重罰婦人20萬元罰鍰。

民政局長吳世瑋表示，經查該名婦人擅離指定居檢處所分別超過3分鐘，個案違規次數2次，離開時間均未超過2小時，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，合計最高可處新台幣20萬元罰鍰。

民政局說明，4月27日居家防疫替代所通報公所與警方，當日凌晨近4時左右，大夜值班人員察覺個案離開房間，搭電梯直達地下停車場，經由車道走出飯店，值班人員當下制止，但婦人仍勸導不聽，走到附近住家二樓門口，里幹事與管區警察訪查時，婦人辯稱外出目的是夢遊，卻無法解釋為何夢遊還要拿多餘食物擺放門口供家人食用；另當日晚間6時許，又偕11歲女兒走出房間至樓下櫃台取藥，經櫃台人員制止才返回房間。

民政局指出，由於婦人擅離時間均小於2小時，按衛福部裁罰標準，就婦人違規次數，各處新台幣10萬元罰鍰，合計開罰20萬元，如果個案不服，可申請行政救濟；另按行政罰法第9條規定，未滿14歲人之行為，不予處罰，個案女兒部分不罰。