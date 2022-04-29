「做人不要太壞心」　柯文哲：快篩陽當確診「戴好口罩別亂跑」

記者陳家祥／台北報導

由於管制放鬆，新冠肺炎疫情爆發，29日新增1萬1974例本土確診個案；其中，台北市新增2702例本土病例。台北市長柯文哲29日宣布，要民眾沒事別去跑到篩檢站，應先做快篩，若陽性在到篩檢站做PCR確認。至於有民眾快篩陽卻不願做PCR確認，柯也說，那就乖乖待在家，「如果自己快篩陽性，就不要脫口罩到處去餐廳吃飯，為什麼做人這麼壞心幹嘛？」

柯文哲說，雖然沒有把快篩陽當作是確診者的官方認定，但是就統計上看起來，大概85%到95%是，所以我覺得隨著病人數量增加，我們很快PCR量能會飽和，在那狀態下快篩陽就要當作確診者處理。

另外，為了讓PCR篩檢站能有更有效率的使用，柯文哲也呼籲，不要再把7大公費篩檢站當作健康檢查用的，真的快篩陽性再來，「快篩陽性已經作了，有樣本、檢體，我們會開一個綠色通道，讓你很快地走過去不要干擾別人」，會另外設一個急診分流，專門處理快篩陽性的病人。

有媒體問到，若有民眾快篩陽不通報要如何處理？柯文哲說，快篩陽性就看你的良心，快篩陽性最好是能去篩檢站做PCR確認，將來要領保險什麼還是有些需要，「如果你都不要，那你就乖乖在家自我隔離，這也是一個辦法」。

柯文哲說，就醫學上，快篩陽性還是有偽陽性，但一樣，如果PCR量能夠，當然沒有問題，就作PCR確認，但很會遇到一個問題，確診人數繼續上升，但官方報告會平掉，因為超過PCR量能就沒辦法測，這是一個大問題。

柯文哲還說，現在PCR陽性要走法傳系統到通知確診者，量到一個程度就會塞車，恐怕到一個階段，「當然會有錯殺15%的問題，但8020法則，為了要更有效率運用，一般來講快篩陽性最好就把自己當作確診，口罩戴好不要再去傳染別人」。

「國家之力量在於國民全體，防疫是全民工作，所以保護自己保護別人，最起碼不要害別人。」柯文哲表示，如果自己快篩陽性，就不要脫口罩到處去餐廳吃飯，「為什麼做人這麼壞心幹嘛？」希望訴諸國人道德良心，保護自己保護國人。