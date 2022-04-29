新冠後遺症「男性更難痊癒」！　日最新研究曝：這細胞在作祟

▲日本最新研究發現，男性的新冠後遺症相較女性，要花更多時間才能康復。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本京都大學免疫細胞生物學教授上野英樹的最新研究顯示，男性與女性由於免疫反應的差異，因此染疫後的後遺症康復情形也有所不同。此外，研究也指出，女性能透過接種疫苗減緩染疫後部分後遺症的產生，不過在男性樣本中並未發現具體關聯。

根據《全日本新聞網》報導，京都大學研究所醫學研究科的上野英樹教授專攻免疫細胞生物學，其公開的最新研究結果證實，女性在感染新冠肺炎後若出現後遺症，那麼後遺症的康復速度會比男性還快。研究小組抽取多名染疫後有後遺症的病患的血液，並研究其中的免疫細胞「T細胞」，得出以上結論。

新冠病毒進入體內後，便會感染部分細胞，而T細胞主要負責排除那些被病毒感染且攻擊的細胞，同時也負責抑制免疫失控。在這項最新研究中，研究團隊發現，那些在染疫後出現強烈倦怠感等後遺症的女性患者們，血液中出現了大量排除病毒的細胞與抑制免疫的細胞，導致免疫失控，進而出現症狀。

▲研究指出，女性若接種疫苗，能有效減緩染疫後部分後遺症的產生。（圖／路透）

相反的，男性體內卻沒有出現大量排除病毒的細胞。因此男性無法迅速排除遍布全身的病毒，與女性相比，症狀恢復的速度就更慢了。

上野英樹表示，「男性的T細胞不只是對於新冠病毒反應較弱，它對於在此之前的其他感冒型冠狀病毒反應也比較弱。透過這項研究我們發現後遺症與免疫反應間的關係，未來就能進一步地尋找治療方法。」

此外，上野英樹還提到，接種疫苗後能調整並改善女性體內的免疫平衡，因此能有效減緩嗅覺障礙、味覺障礙、呼吸困難以及心悸等後遺症。不過對男性卻沒有明顯改善。該項研究將於近日正式發表論文並公諸於世。

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