無視陳時中照推「快篩陽視同確診」　柯文哲：PCR量能不足「會塞車」

實習記者張鈞量／台北報導

疫情持續延燒，台北市長柯文哲擔憂醫療量能不足，拋出「快篩陽性視同確診」，但防疫指揮官陳時中認為時機未到。柯文哲29日進一步解釋，如果PCR的量能足夠，當然照目前的機制沒問題，但當確診人數上升到超過PCR量能，就測不出來、原本的PCR檢測也會塞車，因此雖然有偽陽性問題，但這樣更有效率。

▲台北市長柯文哲。（資料照／台北市政府提供）

柯文哲29日在北市防疫記者會上表示，快篩陽性要看確診者的良心，「你快篩陽性我們還是開放篩檢站給你確認，做個確認也好」，如果都不要，那就乖乖在家自我隔離，雖然醫學上快篩陽性當然還是有偽陽性、如果PCR量能夠當然沒問題，都用PCR做最後確認。

柯文哲強調，「但我發現會遇到一個問題」，確診人數在上升，但官方報告會平掉，因為超過PCR量能的數字就測不出來，同時PCR陽性走法傳系統、要通知，這個確診量會塞車。

柯文哲據此表示，「當然會有錯殺15%的問題」，但為了要更有效率的運用，「快篩陽性最好把自己當作是確診，口罩戴好不要傳染給別人」。他呼籲，防疫是全民的工作，所以保護自己保護別人，最起碼不要害別人，「快篩陽性就不要脫口罩去餐廳吃飯」。