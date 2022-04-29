被泛綠列為苗栗縣長頭號假想敵　鍾東錦：對手搞錯現今最重要的難題

▲苗栗縣議長鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書，下同）



政治中心／台北報導

年底的苗栗縣長選戰，民進黨與時代力量的人選已經確定，唯獨執政的國民黨人選懸而未決，被點名的除了現任國民黨苗栗縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦，還包括前縣長劉政鴻、前農田水利署苗栗管理處長謝福弘，根據地方人士分析，目前是支持鍾東錦的呼聲最高，同時也被泛綠陣營列為頭號的假想敵。對此，鍾東錦則表示，在實聯制退場，確診數破萬的今天，很遺憾年輕的政治人物，心中只有選舉，而忘了人民現在正面臨生死攸關的困境。

談到國民黨迄今尚未確定苗栗縣長人選，鍾東錦表示，雖然國民黨黨人選懸而未決，但他很榮幸被友黨參選人直接列為假想敵，對方提出多個問題，但卻忘了已確定參選的其實是同屬泛綠陣營的參選人，不但搞錯對手是誰，也搞錯現今社會最重要的難題是什麼。

鍾東錦也透過臉書表示，以選舉聲量操作來看，對方獲得了他想要的版面，但他自己的版面想留給嚴峻的疫情，想留給無所適從的人民。實聯制的退場，象徵與病毒共存的後疫情時代正式來臨，5月1日開始快篩劑依循口罩管控模式，在全國各藥局配發，夠不夠用？發現確診之後怎麼處理？兒童施打疫苗的風險如何管理？醫療資源是否受到限縮或排擠？都是人民迫切需要解答的問題。這同時也是縣政的重中之重，保障縣民安全，刻不容緩。但這問題他不會拿來問對手，因為他知道這問題只有中央能夠回答，執政當局應妥善給予人民明確的指示以及配套，避免疫情失控，同時他也會督促苗栗縣衛生局，不管中央做不做，你們一定要做好來！

「作為一個縣長選舉參選人，該向人民報告的，是如何將故鄉帶領到更美好的未來。」鍾東錦強調，環保問題歷來是重大國際議題之一，只要有人在的地方，就會產生廢棄物，就會產生後續處理的問題。一昧為激化衝突與對立，忽略實際需求，只求新聞操作，甚至為選舉不惜用以做為爭取曝光的作法，恕我無法苟同，但凡地方施政都以法為依歸，道德綁架，情緒勒索，都不是一個政治人物該有的作為。解決法令不周延的機關在中央，解決於法不容的事情在法庭，而不是在網路，不是在為爭而爭的唇槍舌劍上。

鐘東錦也指出，這位參選人未從政前，是一名優秀的律師，對於法律的見解應該有基本的水平，政治人物從政後應否避嫌，應否劃清界線，不是一個要與不要，能與不能的問題，而是於法有據，必須依法行政的事情，他不理解這個問題為何會從一個曾經是法律人的口中提出，莫非對自己曾經捍衛過的司法沒有信心？對現在的執政當局失去信賴？

鍾東錦強調，他不認為苗栗人要的很簡單，凡事都用情感與情緒去做無限上綱的發酵，而無法提出實際政策來說服人民，是對縣政的不了解，也是對選民的不負責任。開口年輕人，閉口年輕人，他想問的是，在你們心中還有沒有中年以及老年的苗栗人？他要爭取的是做所有苗栗人的縣長，無論是年輕人、中年人、老年人，都會有各自的歸屬。至於如何執行，他在確認參選後，會在施政白皮書中向苗栗人報告，「在此之前，已經確認參選的你們，更需要先一步展現出你們的施政藍圖，不然則是有負代表貴黨出戰之名，苗栗不需要口有千言萬語，胸中實無一策的網紅縣長」。