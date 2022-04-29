快訊／統測明登場　教部開放居隔與檢疫考生自行前往或親友接送

▲統測明天登場，教育部開放居隔與檢疫考生可自行前往或親友接送。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

技專校院統一入學測驗（統測）將在明、後兩天登場，由於近期疫情升溫，為了協助「居家隔離或檢疫」等考生至「隔離試場」進行應試，教育部今（29日）宣布，已經獲得中央流行疫情指揮中心專案同意放寬上述考生，可以讓同住親友接送，或透過步行與自行駕車、騎車等方式，自行前往分區學校應試。

統測將明（4/30）及後天（5/1）登場，今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，報考人數再度創最低紀錄，而因現在新冠肺炎疫情持續延燒，加上台鐵將在勞動節當天集體休假，引發外界擔心影響考生權益。

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根據之前統測中心規定，被勾稽為居家隔離及檢疫的統測考生，應該由防疫計程車接送到隔離試場應考，但由於疫情升溫，居家隔離及檢疫人數大增，教育部今天宣布，開放上述考生可透過步行與自行駕車、騎車等方式自行前往試場，或由親友接送。

▲教育部開放被列為居隔與檢疫的統測考生，可自行前往或親友接送到考場。（圖／教育部提供）

教育部表示，若是由親友以自行駕車接送，考量車廂內為密閉空間，車上非考生僅可1位（即駕駛），除駕駛外，不可有其他非考生人員上車陪同，而且駕駛須為「居家隔離」或「居家檢疫」考生同戶同住者，同時在車程中，車上人員均應全程佩戴口罩、維持一定距離，也就是考生坐在後座、不可飲食、維持手部衛生。

教育部也再次呼籲「居家隔離」或「居家檢疫」統測考生，請依前述方式及早規劃交通方式至「隔離試場」應試，並提醒考生好好準備考試，隨時佩戴口罩、勤洗手、減少外出並避免群聚用餐，以最佳狀態應試。