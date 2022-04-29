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裝社交距離APP「手機變懷爐」　她狂充電喊擾民！網實測戰翻

▲▼ 社交距離APP（圖／記者劉維榛攝）

▲網友狂嫌，社交距離APP很擾民。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

簡訊實聯制自27日取消，轉向鼓勵民眾改裝社交距離APP，但許多人卻直呼，出入公共場所少了安全感。一名門市員工抱怨，上班手機不離身，且需頻頻查看LINE群組，但自從裝了社交距離APP後，認為手機耗電快，「覺得像是帶了一個小懷爐在身上！」該文章曝光後，引發網友兩派戰爆。

一名女網友在臉書《爆系知識家》表示，本身工作是門市人員，需在門市內走來走去，且隨時須查看LINE顧客群組，因此手機絕不離身，而實聯制退場後，原PO也乖乖安裝社交距離APP，結果讓她感到崩潰。

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上班頻繁使用手機，而社交距離APP需開藍牙功能，手機彷彿一直處於耗電狀態，儘管門市有冷氣，但原PO不禁哀號，「覺得像是帶了一個小懷爐在身上，一直溫熱溫熱的，然後不到半天，手機就需要充電了！」

▲▼ 。（圖／翻攝爆系知識家）

▲原PO關藍牙，結果APP狂提醒開啟。（圖／翻攝爆系知識家）

到了晚上下班，原PO趕緊把藍牙關閉，結果社交距離APP會一直提醒開始藍牙，讓原PO狂皺眉頭直呼，「還好它是無聲的，不然真的是困擾！」

對此，原PO求助拋問「手機是三星A70，是我的手機老了該換了，還是這個程式真的很耗電嗎？藍牙一直開著，雖然低電波，久了不知是否傷身體呢？」

文章曝光後，一派網友抱怨，「我連載都懶的載」、「又是一個沒作用的APP」、「妳是提醒開藍牙，我的是叫我開定位，真傻眼」、「卸載了，之前有個好友老公確診，夫妻倆通報之後，想說很負責任的想上傳自己是確診者，結果APP一直鬼打牆，打一堆單位互踢皮球，老公燒了兩三天，APP還在發通知說沒有接觸史」、「開藍牙很耗電，剛下載時有打開，不到半小時就發現電量消耗很快，就沒開過了」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆系知識家）

▲網友使用狀況也兩極化。（圖／翻攝爆系知識家）

另一派網友則直呼，「我下載很久，都沒關，不會很耗電啊，我也是門市人員，我可以從上班使用到下班都還有電！我定位也開著」、「開藍牙並不會耗電，也不會發熱。會耗電和發熱是手機的問題，而且你說到低電波，手機本身就有電波了，藍牙開久了傷身體這個說法有瑕疵」、「藍芽沒關過+1，沒有發熱+1，不耗電+1」。

針對「使用社交距離APP必須開啟藍牙，可否中途暫時關閉，避免耗電？」的問題，指揮中心發言人莊人祥曾解釋，啟用藍牙功能會增加些微耗電量，與使用藍牙外接設備的耗電量相似，建議民眾全天開啟，才能發揮作用。

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