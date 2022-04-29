登南湖大山疑高山症發作腹痛嘔吐　空勤黑鷹直升機趕往救援

記者哈勇嘎奧／台中報導

臺中市消防局昨晚接獲民眾報案指稱，有一名登山隊員在南湖山莊內有腹痛及嘔吐現象，經初步研判疑似高山症狀，立即指派梨山消防隊整裝等待今清晨出發前往，也向國搜中心申請直升機救援，今(29)日清晨空勤總隊黑鷹直升機前往執行救援任務降落南湖山莊，山友將高山症病患扶持上機後起飛，降落在東勢河濱公園由消防局救護車送醫治療。

▲山友爬南湖大山疑似高山症，今空勤直升機前往救援送醫。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

消防局表示，昨晚20時39分接獲登山隊山下留守張小姐來電指稱，目前南湖山屋內有1名男性患者因腹痛、嘔吐，需要救援協助。指揮中心獲報後派遣梨山分隊消防車輛1輛、救護車1輛，搶救人員共4名，由姚泳和小隊長帶隊前往，晚間23時30分梨山分隊搜救人員到達登山口。今(29)日06時37分搜救人員已經從登山口往南湖山屋前進。

▲山友爬南湖大山疑似高山症，今空勤直升機前往救援送醫。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

空勤總隊在天候許可下，今06:30派出黑鷹直升機 NA -70 8號機前往南湖山莊，在07:04 時抵達山莊上空安全落地後，由兩名特搜隊員評估傷勢後協助將傷患扶持上機起飛，07:35 時降落東勢河濱公園再由消防局救護車送往東勢農民醫院。