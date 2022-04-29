北市萬華角頭藏「3槍75彈」　辯朋友寄放：他說裡面是骨董

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，1名萬華環南市場的地方角頭，涉嫌擁槍自重，警方日前前往攻堅，破門時發現他正在跟朋友泡茶，並在屋內的袋子搜出3把長短槍以及75顆子彈；角頭則辯稱，袋子是朋友寄放，還說裡面是骨董，沒想到竟然是槍枝。

警方調查，47歲的林姓角頭大哥，平時混跡萬華區環南市場，有民眾透露「林男平時擁槍自重」，警方隨即展開調查，並在3月中旬前往林位於萬華長順街的透天厝逮人。

▲警方在林男家中查扣3把改造長短槍，另外還有子彈75顆。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方攻堅進入時，在4樓發現林姓男子，當時林男正在跟朋友泡茶，警方也控制林男以及友人的行動後展開搜索，並在1個袋子內搜出改造衝鋒槍、步槍、手槍共3把，另外還有75顆子彈。

林姓男子向警方坦承，當時朋友交付袋子，委由林代為保管，還佯稱說裡面是骨董不能隨意打開，但沒想到裡面竟然是藏放3槍75彈，但警方認為是林的推託之詞，訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

▲林男家中與朋友泡茶，遭警方破門查扣3把改造長短槍，另外還有子彈75顆。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市在2021年開始，共計查獲166把槍枝，其中制式槍枝有33把，另外非制式槍枝有133把，總查扣彈藥數量為3千682顆，也將持續向上追溯槍枝來源，以免造成街頭治安問題。