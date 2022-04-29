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台南辦線上徵才釋2100職缺　9成免經驗薪資最高上看60K

▲台南就業中心舉辦線上徵才活動，總計2186個工作機會，雲嘉南分署長劉邦棟鼓勵應屆畢業生多利用線上登錄履歷投遞職缺，加速成功錄取的機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南就業中心舉辦線上徵才活動，總計2186個工作機會，雲嘉南分署長劉邦棟鼓勵應屆畢業生多利用線上登錄履歷投遞職缺，加速成功錄取的機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接畢業季及疫情影響，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心與台南大學，29日起至5月31日將聯合舉辦線上徵才活動，邀集36家優良廠商釋出逾2100個工作機會，其中9成的職缺免相關工作經驗，更有近8成的薪酬待遇達3萬元（含）以上，歡迎應屆畢業生、待業青年或有轉職需求的民眾把握機會踴躍參加。

「防疫求職零距離、在家尋職好方便」，雲嘉南分署長劉邦棟表示，因近期疫情影響，為減少畢業學子不必要的移動與接觸，特別於畢業前夕辦理為期1個月的「2022職場新鑽」線上徵才活動，鼓勵應屆畢業生多利用線上登錄履歷投遞職缺，加速成功錄取的機會，畢業即就業贏在職場起跑點。

劉邦棟說，本次線上徵才活動自29日起到5月31日截止，詳情可上活動網址：http://goodjob.nutn.edu.tw/查閱職缺訊息，另因應畢業求職旺季到來，特開發近2000個職缺不限工作經驗，且約有1700個職缺薪水達3萬元（含）以上，其中王品企業更開出月薪60K徵求儲備店經理；民眾投遞履歷後，台南就業中心將協助轉交履歷給徵才公司安排實體或遠距面試，希望能幫大家覓得好工作且補足產業所需人力。

▲台南就業中心舉辦線上徵才活動，總計2186個工作機會，雲嘉南分署長劉邦棟鼓勵應屆畢業生多利用線上登錄履歷投遞職缺，加速成功錄取的機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2022職場新鑽」線上徵才活動，共邀集光洋應材、全一電子、堤維西交通、直得科技、台南紡織、大亞電纜、永裕塑膠、南寶樹脂、台灣一風堂、碳佐麻里及香格里拉飯店等36家廠商共襄盛舉，釋出研發工程師、國貿專員、專案管理師、環安專員、品管研發人員及廚藝技師等共計2186個職缺，產業面向多元包括傳統製造業、光電業、綠能再生業及住宿餐飲業等。

劉邦棟補充，若青年朋友還不清楚自身的職業適性，或尚有職涯規劃上的難題，雲嘉南轄區各就業中心亦提供職業心理測驗、履歷面試技巧諮詢、創業諮詢、就業獎勵諮詢等服務，詳情可洽各就業中心；另欲了解更多協助青年就業政策，可上網搜尋「投資青年就業方案」，提供客製化就業服務，加速就業期程。

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