　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

翻桌哥被連千毅叫去道歉　爆出下營夜市違法營運！台南市府回應了

▲台南下營夜市4月間發生張姓男子翻桌毆打攤商，引起社會與政府重視，積極輔導30多年的夜市轉型重生，朝合法申請的方向與目標邁進。（圖／翻攝自下營人及連千毅直播）

▲台南下營夜市4月間發生張姓男子翻桌毆打攤商，引起社會與政府重視，積極輔導30多年的夜市轉型重生，朝合法申請的方向與目標邁進。（圖／翻攝自下營人及連千毅直播）

記者林悅／台南報導

台南下營夜市４月10日晚間爆發攤商糾紛，26歲的張姓男子因攤商拒絕給付攤費，竟當場翻桌、勒住老攤商頸部，誇張畫面被網友曝光後，在社群網路迅速發酵，引起全台輿論撻伐，翻桌男張姓男子12日晚被網紅連千毅叫去直播向社會躬身道歉，此件事件引起政府關注，進一步促進下營夜市有重生之機。

台南市麻豆分局接獲通報，下營夜市4月10日晚間發生掀桌打架糾紛，初步調查，26歲的張嫌向62歲的周姓攤商收取攤費，但卻遭周男拒付，雙方當場發生激烈衝突，張嫌火大翻桌，雙方當場扭打，但較年長的周男不敵，一度遭到張嫌勒頸鎖喉，整段衝突畫面全被民眾拍下，隨後上傳爆料公社，引起輿論撻伐。

▲台南下營夜市4月間發生張姓男子翻桌毆打攤商，引起社會與政府重視，積極輔導30多年的夜市轉型重生，朝合法申請的方向與目標邁進。（圖／翻攝自下營人及連千毅直播）

警方11日通知張嫌到案說明，認定其涉嫌恐嚇、危害安全、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，全案依法送辦，並建請檢察官聲請羈押，惟檢方認定不符羈押要件而無保請回。未料事隔一天，12日晚上，張嫌竟出現在網紅連千毅直播現場，站著被連千毅訓話，還躬身向社會大眾致歉。

▲台南下營夜市4月間發生張姓男子翻桌毆打攤商，引起社會與政府重視，積極輔導30多年的夜市轉型重生，朝合法申請的方向與目標邁進。（圖／翻攝自下營人及連千毅直播）

經了解，下營夜市自治會尚未合法成立就先收攤費，原本警方了解每攤攤費的80元、清潔費50元，但事實上並非以「攤」計算，而是以「格」計費，有可能一攤就佔10多格，那攤費就比以前多10幾倍，且收清潔費還叫攤商自行處理垃圾，因太不合理才會引起反彈拒繳。

▲台南下營夜市4月間發生張姓男子翻桌毆打攤商，引起社會與政府重視，積極輔導30多年的夜市轉型重生，朝合法申請的方向與目標邁進。（圖／翻攝自下營人及連千毅直播）

台南市市場處指出，依據台南市攤販管理自治條例規定，集合攤販應申請許可，經查下營夜市目前仍未送件申請許可，已於3月份稽查時依該條例進行裁罰並通知限期改善，將持續追蹤輔導該夜市經營團隊成立自治會。

市場處表示，絕不容許暴力非法行為影響民眾生活，未來將加強稽查本市夜市，宣示暴力零容許的決心，呼籲民眾或其他攤商發現相關行為，請立即提出檢舉。

市場處再次強調，本案將持續與區公所、麻豆分局關心、輔導，請夜市經營者依前開自治條例檢具申請文件辦理夜市許可，提供消費者及攤商安全、多元的消費環境。

▲台南下營夜市4月間發生張姓男子翻桌毆打攤商，引起社會與政府重視，積極輔導30多年的夜市轉型重生，朝合法申請的方向與目標邁進。（圖／翻攝自下營人及連千毅直播）

這起掀桌施暴案在下營區公所、市場處、環保局、麻豆警分局等單位持續關心輔導下，下營夜市自治會遭大換血，所有幹部改由攤商擔任，下營上帝廟也無償提供約3千坪廟地，下營夜市規模從也擴增，也採合理化收費，預計將於5月1日正式復業。

台南市市場處副處長顏惠吉指出，市場處目前尚未收到下營夜市的申請文件，但該夜市已實際營運30多年，申請合法營運許可僅是一個程序，並非是否可以營運的要件，因夜市要合法申請需要提出營運相關計畫書，對於消防、環保清潔、道路交通管制…等等．都有一定的規定，所以需要一定的時程，例如收到申請文件後市場處會先公告該處要設立夜市等訊息30天，如無反對意見後，則由各業管單位書面審核計畫書，如全部符合法規規定，才會正式函復申請夜市審核結果，如通過就是合法夜市，而後相關單位會不定期去稽查，以確保夜市自治單位是否依計畫書執行，所以在短期內尚無法核可。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
兒童打莫德納還BNT？　醫揭「保護力、副作用」解答
社交距離APP「手機變懷爐」　她狂充電喊擾民！網戰翻
已婚檢察官翹班帶正妹「上摩鐵」！　懲戒出爐
快篩實名制藥局明砍半！　藥師嘆：全國僅1%人能買到
超商飲料一直漲！網點名「2老牌」清流：喝起來超爽
這縣市發錢啦！「有條件1萬元」受惠族群搶先看
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中2車對撞！特斯拉轉180度、黑車衝人行道　5人送醫

翻桌哥被連千毅叫去道歉　爆出下營夜市違法營運！台南市府回應了

前檢察官劉彥君已婚身分帶長髮正妹上摩鐵　判罰4月俸

噁男公車上狂頂高中女　狡辯「勃起障礙」：只有2公分

北市萬華角頭藏「3槍75彈」　辯朋友寄放：他說裡面是骨董

機車停台北橋...北市男跳河亡追出弒母案　檢偵結不起訴

排隊買快篩竟抽菸！她勸阻慘被連呼3巴掌　媽媽盃街頭大戰開打

屏東男駕車突右偏「一路擦撞」烏龜翻　酒測值曝光

消防員被免職怒告喊「職場霸凌」　「10大罪狀」一公開狠打臉

只能給87分不能再高！醉駕35噸「公路坦克」　警開出30萬罰單

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

玄彬孫藝真蜜月回韓高清畫面！　他開朗打招呼...不忘回頭找老婆❤️

台中2車對撞！特斯拉轉180度、黑車衝人行道　5人送醫

翻桌哥被連千毅叫去道歉　爆出下營夜市違法營運！台南市府回應了

前檢察官劉彥君已婚身分帶長髮正妹上摩鐵　判罰4月俸

噁男公車上狂頂高中女　狡辯「勃起障礙」：只有2公分

北市萬華角頭藏「3槍75彈」　辯朋友寄放：他說裡面是骨董

機車停台北橋...北市男跳河亡追出弒母案　檢偵結不起訴

排隊買快篩竟抽菸！她勸阻慘被連呼3巴掌　媽媽盃街頭大戰開打

屏東男駕車突右偏「一路擦撞」烏龜翻　酒測值曝光

消防員被免職怒告喊「職場霸凌」　「10大罪狀」一公開狠打臉

只能給87分不能再高！醉駕35噸「公路坦克」　警開出30萬罰單

議會再爆議員確診！侯漢廷昨PCR確診　柯文哲緊急快篩

亞馬遜Q1營收成長創21年新低　盤後重挫10％

王婉諭籲衛福部：快篩試劑補位PCR　加速「唾液快篩」審查

西門町店家倒一半！他驚「下個東區廢墟？」　網點1主因：不意外

不斷更新／各國解封進度一次看！　歐盟：無需再大規模通報疫情

台中2車對撞！特斯拉轉180度、黑車衝人行道　5人送醫

季後賽史上最神！保羅14投全中飆33分　太陽險退老八鵜鶘晉級

交通部參事嗆台鐵運轉　蘇貞昌：請大家尊重台鐵員工

火鍋外帶5折！5大餐飲集團優惠整理包　牛排自取也有85折

待一年就離職！台積電「1問題」美國工程師也搖頭：至少改一下

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

母墜樓竟是兒下手　討嘸100元推下4樓

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

下藥想性侵正妹同袍！桃園陸軍中尉被拘提聲押

新北深坑鴿舍火警　鴿子全慘死

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

2個月詐2千多萬　15詐騙黨羽全無罪

邱羅火涉內線撈錢　300萬交保

士官長開公司賣貨給部隊　左營海軍營區遭搜索

桃園女爬虎頭山詭異失蹤　竟連走4天到新莊

路旁驚見7個紅包　民俗專家解答　

即／遭急流沖走！台中高壓電塔維護工深陷爛泥溺斃

攀登桃園虎頭山、下山女兒鬧失蹤　3天後樹林區被尋獲

更多熱門

相關新聞

打造台南幸福好生活

打造台南幸福好生活

世界職業安全衛生日，台南市勞工局28日於民治市政中心舉辦「台南幸福好生活 平安健康作伙來」記者會，與市民分享落實市長黃偉哲打造「希望家園」願景的亮眼成果，更期藉此帶動各界守護勞工安全健康，營造台南成為幸福好生活的職安城市。

台南+193　44例為無症狀

台南+193　44例為無症狀

家用快篩試劑實名制開始販售

家用快篩試劑實名制開始販售

即／台南永華橋運河驚見男浮屍

即／台南永華橋運河驚見男浮屍

他回老家燒田整地未歸　被發現已陳屍自家農地

他回老家燒田整地未歸　被發現已陳屍自家農地

關鍵字：

台南下營夜市翻桌夜市重生輔導合法

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

嫩妹吃鍋拍到QR code　友線上狂點

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

快訊／艾力克斯「一家四口全確診」！

快訊／南韓不戴口罩了！　下周一開始實施

新娘挺孕肚出場　長太幼齒遭疑「國中生結婚」

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面