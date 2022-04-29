翻桌哥被連千毅叫去道歉　爆出下營夜市違法營運！台南市府回應了

▲台南下營夜市4月間發生張姓男子翻桌毆打攤商，引起社會與政府重視，積極輔導30多年的夜市轉型重生，朝合法申請的方向與目標邁進。（圖／翻攝自下營人及連千毅直播）

記者林悅／台南報導

台南下營夜市４月10日晚間爆發攤商糾紛，26歲的張姓男子因攤商拒絕給付攤費，竟當場翻桌、勒住老攤商頸部，誇張畫面被網友曝光後，在社群網路迅速發酵，引起全台輿論撻伐，翻桌男張姓男子12日晚被網紅連千毅叫去直播向社會躬身道歉，此件事件引起政府關注，進一步促進下營夜市有重生之機。

台南市麻豆分局接獲通報，下營夜市4月10日晚間發生掀桌打架糾紛，初步調查，26歲的張嫌向62歲的周姓攤商收取攤費，但卻遭周男拒付，雙方當場發生激烈衝突，張嫌火大翻桌，雙方當場扭打，但較年長的周男不敵，一度遭到張嫌勒頸鎖喉，整段衝突畫面全被民眾拍下，隨後上傳爆料公社，引起輿論撻伐。

警方11日通知張嫌到案說明，認定其涉嫌恐嚇、危害安全、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，全案依法送辦，並建請檢察官聲請羈押，惟檢方認定不符羈押要件而無保請回。未料事隔一天，12日晚上，張嫌竟出現在網紅連千毅直播現場，站著被連千毅訓話，還躬身向社會大眾致歉。

經了解，下營夜市自治會尚未合法成立就先收攤費，原本警方了解每攤攤費的80元、清潔費50元，但事實上並非以「攤」計算，而是以「格」計費，有可能一攤就佔10多格，那攤費就比以前多10幾倍，且收清潔費還叫攤商自行處理垃圾，因太不合理才會引起反彈拒繳。

台南市市場處指出，依據台南市攤販管理自治條例規定，集合攤販應申請許可，經查下營夜市目前仍未送件申請許可，已於3月份稽查時依該條例進行裁罰並通知限期改善，將持續追蹤輔導該夜市經營團隊成立自治會。



市場處表示，絕不容許暴力非法行為影響民眾生活，未來將加強稽查本市夜市，宣示暴力零容許的決心，呼籲民眾或其他攤商發現相關行為，請立即提出檢舉。



市場處再次強調，本案將持續與區公所、麻豆分局關心、輔導，請夜市經營者依前開自治條例檢具申請文件辦理夜市許可，提供消費者及攤商安全、多元的消費環境。

這起掀桌施暴案在下營區公所、市場處、環保局、麻豆警分局等單位持續關心輔導下，下營夜市自治會遭大換血，所有幹部改由攤商擔任，下營上帝廟也無償提供約3千坪廟地，下營夜市規模從也擴增，也採合理化收費，預計將於5月1日正式復業。

台南市市場處副處長顏惠吉指出，市場處目前尚未收到下營夜市的申請文件，但該夜市已實際營運30多年，申請合法營運許可僅是一個程序，並非是否可以營運的要件，因夜市要合法申請需要提出營運相關計畫書，對於消防、環保清潔、道路交通管制…等等．都有一定的規定，所以需要一定的時程，例如收到申請文件後市場處會先公告該處要設立夜市等訊息30天，如無反對意見後，則由各業管單位書面審核計畫書，如全部符合法規規定，才會正式函復申請夜市審核結果，如通過就是合法夜市，而後相關單位會不定期去稽查，以確保夜市自治單位是否依計畫書執行，所以在短期內尚無法核可。