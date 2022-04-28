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世界職業安全衛生日　打造台南幸福好生活

▲台南市勞工局舉辦「台南幸福好生活 平安健康作伙來」記者會，與市民分享落實市長黃偉哲打造「希望家園」願景的亮眼成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉辦「台南幸福好生活 平安健康作伙來」記者會，與市民分享落實市長黃偉哲打造「希望家園」願景的亮眼成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界職業安全衛生日，台南市勞工局28日於民治市政中心舉辦「台南幸福好生活 平安健康作伙來」記者會，與市民分享落實市長黃偉哲打造「希望家園」願景的亮眼成果，更期藉此帶動各界守護勞工安全健康，營造台南成為幸福好生活的職安城市。

▲台南市勞工局舉辦「台南幸福好生活 平安健康作伙來」記者會，與市民分享落實市長黃偉哲打造「希望家園」願景的亮眼成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，為讓台南市成為市民安居樂業的「希望家園」，透過「人才培育」提升就業職能，致力「促進就業」，同時推動職安業務，營造優質勞動環境，讓各國籍勞工皆能安全、安心工作，推動成效亮眼，相關績效：人才培育「金招牌」-全國唯一公部門機關連續11年獲獎金牌；促進就業創佳績-失業率六都最低、身障就業成長率六都第一；多元策略降災展成果，2021年職災死亡人數及職災給付人次下降；職安教育扎根各世代-全國首創4D、5D施工架觀摩宣導會；職災勞工關懷有情有疼心-業務評鑑連獲優等、弱勢房屋修繕服務獲專案管理大獎雙獎項；國際勞動力安全健康作伙顧-創新移工職場危害宣導及新南向訪視關懷服務；另為避免移工發生群聚感染情事，增加社區感染風險，建構移工防疫一條龍之服務。

勞工局長王鑫基最後強調，保障勞權及職場安全健康片刻不可鬆懈，未來將秉持市長「做得更好，讓市民過得更好」的理念，持續創新精進，打造台南成為市民「幸福好生活」的希望家園。

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