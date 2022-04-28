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台南確診+193！44例為無症狀感染　397家藥局賣快篩劑

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布28日台南診+193名，93例為男性、100例為女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月19日至4月27日，其中包含44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長說，28日台灣是11353例新增案例，台南市新增193確診，大概佔全國1.7％左右，那在這193例確診裡面，有44例是沒有症狀感染，149例是輕症，沒有中症、重症，其中有15例是居隔之後陰轉陽，採檢陽性，其他是14例跟親友接觸而確診，那3名是校園接觸者，3名是職場接觸者，2名有外縣市的旅遊史，那1名是軍營的接觸者，有155名在疫調中，所以我們目前為止的感染人數還是處於可以疫調的，這個工作人員的負擔還可以負擔得下來。

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，於詳細的足跡中間，我們現在是公布有高風險足跡，什麼叫高風險足跡？就是有群聚的地方，那比較有高的風險地方會公布在衛生局的網站上。

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，台南市有奇美醫院、成大醫院、台南市立醫院、安南醫院，四家醫院是主責醫院，這個部分會請奇美醫院林宏榮副院長來說明居家照護的相關事宜。居家照護有二個部分，一個是醫療照護，一個部分是生活關懷，生活關懷由我們每區的區公所來為各位做生活關懷，那醫療照護由我們4家主責醫院的醫師來跟確診者的居家照護者，確診者的部分，輕症跟無症狀來做醫療關懷。

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買，凡持有健保卡/居留證之民眾，無年齡限制，每人均可購買；購買分流比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買；每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，1份5劑共500元，每劑100元。目前台南市各區藥局販售規劃順暢，未發生動線不良擁擠情形。

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）


另外，目前左鎮、楠西、下營、山上區暫無家用快篩試劑實名制販售藥局，市府正積極鼓勵協調四區藥局加入販售行列；家用快篩實名制販售地點可至中央健康保險署網站查詢 https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=58F949AD93D78FBA&topn=787128DAD5F71B1A 。

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）
副市長趙卿惠說，家用快篩劑的使用，包括成人三劑公費，國小至高中兩劑公費的快篩提供，以及建議快篩的使用時機，如果還有不清楚，歡迎上生局網站查閱，也有line智慧小幫手可以加入，裡面有非常多訊息可以供市民參考。

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院副院長林宏榮表示，奇美醫院兩年來，一直積極動員配合防疫，這一波疫情確診人數飆升非常的厲害，台南市雖然比較緩和，但是醫院也配合南市政府，做好充分的準備，4月22日奇美醫院，已經率先承做加強版的集中檢疫所，目前有184個房間，最多可以開到384個房間，從4月22日開辦以來，已經收治70位確診者，希望讓輕症的確診者能夠入住集檢所。此外，4月27日奇美醫院也開辦居家照護的業務，照顧確診者的輕症，目前已經收了186位確診者，下個禮拜也會有600家診所及其他醫院加入，相信在南市政府動員所有的醫院診所下，還有基層藥局，大家一起努力，一定可以提供市民有效率的，且迅速的、高品質的防疫照護網絡。

趙卿惠副市長說，4月27日開辦的居家照護，已經收治了186位的居家關懷，所以大家還是要戒慎恐懼，雖然疫情在台南市較為和緩，但是全國的情況非常險峻，所以大家還是要做好健康照護的工作，另民眾在網路購買快篩劑是違法行為，請民眾注意。

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧指出，網路上有一些一頁式廣告，讓民眾誤以為能夠採買家用快篩劑，這些都是違法的，警方將會追查偵辦，請民眾勿購買以免受騙。

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市民朋友們如有COVID-19防疫相關問題，可優先撥打本市COVID-19防疫專線06-2880180，或亦可改撥打「生活關懷專線06-3901551」，以及時取得相關協助。

▲台南市長黃偉哲公布台南診+193名，其中44例為無症狀感染，家用快篩試劑實名制28日上路，市民朋友們可至台南市397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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