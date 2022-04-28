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新鮮人限定！TOEIC專案考成績直送知名企業

▲TOEIC新鮮人就職專案考，測驗成績直送企業，增加求職能見度。（照片提供／忠欣公司）

▲TOEIC新鮮人就職專案考，測驗成績直送企業，增加求職能見度。（照片提供／忠欣公司）

台北訊

現在明明有人才荒，但狂投履歷還是無法獲得青睞？求才若渴的企業，則是遲遲找不到好人才。為了協助紓解求職端和求才端銜接不佳的困境，TOEIC®臺灣區總代理忠欣公司推出「TOEIC新鮮人就職專案考」，報名專案考考生的TOEIC成績，會直接寄送到合作企業，讓好的人才被企業看見，開展精彩職涯。

經過疫情的衝擊，社會逐漸走向與疫情共存，就業市場出現前所未有的榮景，根據104人力銀行調查，今年2月的職缺數創下新高，達87.2萬；每位求職者可以分到2.02份工作。隨著疫情共存時代來臨，就業市場也進入「事求人」的階段，對於剛畢業的社會新鮮人來說更是利多。

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不過，企業徵才要求不因職缺增加而有所妥協。根據〈2021年臺灣中大型企業及求職者外語職能管理調查報告〉，近六成的受訪企業重視英語的程度較過去三年增加，也認為英語能力對工作表現有一定的影響，因此不僅企業招募新進人員的TOEIC測驗平均成績較過去幾年提高，有TOEIC測驗證照者，企業邀約面試的次數也較多。

為協助社會新鮮人提高求職競爭力，忠欣公司於6月19日舉辦「TOEIC新鮮人就職專案考」，讓準社會新鮮人在畢業就職前可以取得TOEIC測驗成績，豐富求職履歷。

專案考報名限21至26歲人士報名，並提供TOEIC測驗成績直送合作企業的服務；企業會依考生就讀的學校、科系及TOEIC測驗成績，評估是否為所需人才，直接聯繫考生，大幅提高求職者的能見度，可說是進入知名企業的敲門磚。

這次參與的企業相當踴躍，橫跨科技、餐旅、汽車、營造、傳產等產業，包括KPMG安侯建業、力特光電、上銀科技、中鼎工程、可成科技、矽品精密、南寶樹脂、神達電腦、國瑞汽車、華邦電子、福華飯店等多家知名企業，合作企業仍會持續新增。報名自即日起至5月17 日截止，詳情請上網查詢：https://www.toeic.com.tw/toeic/listening-reading/event/college-career-0619/

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