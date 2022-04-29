醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

▲醫師蘇一峰突PO病危通知單，感慨「真的是本來人好好的突然就轉重症了。」（圖／蘇一峰授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今（29）日在臉書PO出一張「病危通知單」，並指出，一名75歲婦人確診後收治專責病房，原本X光乾淨、各項指數都正常，使用瑞德西韋藥物治療，沒想到昨天半夜輕症突然轉重症，在幾個小時內血壓驟降、突然喘起來，目前仍未脫離險境。

蘇一峰接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，該名75歲婦人本身患有糖尿病、高血壓，生活可自理，有打過疫苗，2天前確診收治醫院專責病房，原本X光顯示肺部乾淨、白血球正常、發炎指數正常，豈料在短短6、7個小時內，輕症快速轉為重症，快速掉血壓、呼吸暴喘，在此之前已使用瑞德西韋藥物救治，深夜緊急開立病危通知書。

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蘇一峰不禁感慨，「真的是本來人好好的突然就轉重症了。」他表示，婦人除了使用瑞德西韋藥物治療外，病況惡化時也緊急加以升壓劑，點滴大量生理食鹽水，還有類固醇、抗生素。目前仍處病危狀態，生命徵象還未完全穩定，還是很喘，目前仍在觀察中。

蘇一峰也呼籲，民眾在家隔離期間，要注意生命徵象血壓和血氧，長者或幼兒確診在家都要有家人密切觀察狀況。