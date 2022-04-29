火災後整建優化！4500萬改善地景風貌　東大門夜市增新亮點

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往視察改善工程並聽取施工單位簡報說明。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮東大門夜市「陽光電城設施火災拆除及修坡與地景營造工程及共融公園設施改善工程」已快完工，縣長徐榛蔚日前特地偕建設處長鄧子榆、觀光處長張志翔前往視察，在聽取施工單位說明後，責成相關單位因儘快排除攤販違規佔用的狀況，並按照期程如期完工。

東大門夜市位於花蓮市中心重要連結據點，緊鄰日出香榭大道，串連太平洋公園、金三角商圈，並以兩潭自行車道連接七星潭、鯉魚潭等重要景點。2019年6月3日清晨發生火警，經縣府與攤商多次協調溝通，將原本32攤商位置遷移到園區內武器展示區旁，新建攤位全面使用防火建材，其中遭火災燒毀而拆除的部分，將興建多元遊憩設施及舞台，做藝文活動使用。

▲修坡與地景營造部分，顧及中老年人遊憩所需。

建設處處長鄧子榆說明，工程預算金額為4469萬4151元整，因承包廠商與本府終止契約，建設處隨即修正需求後重新發包，並預定在今年6月完工。目前工程進行到第二階段修坡與地景營造部分，除在原住民一條街兩旁新設鋪面外，顧及中老年人遊憩所需，規劃在邊坡頂緣種植數棵台灣櫸木；另外再斜坡步道旁增設造型遮陽棚，以新穎的幾何美學結合遮蔭功能，工程細部設計多樣且極具巧思，整體優化了東大門夜市地景風貌。

徐榛蔚表示，火災拆除改裝後不僅遊客通行方便，觀光人次也大幅增加。未來鄉親不僅能在黑夜造訪燈火通明人聲鼎沸的國際級觀光夜市，亦能在白天前往緊鄰的共融公園享受友善、閒逸的日常時光。