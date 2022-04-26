斥資5.5億！花蓮1900間教室班班裝冷氣　2萬師生受惠

▲▼花蓮縣長徐榛蔚於美崙國中參加「班班有冷氣啟動儀式」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府自2年前即針對校園全面進行電力設備盤點與規劃，並向教育部爭取經費及自籌款共約5.5億元，在境內128所高中以下學校，近1900間教室全部安裝冷氣，25日上午於美崙國中舉辦「班班有冷氣啟動儀式」，今年夏天預計近2萬名師生都能在舒服的環境下學習。

縣長徐榛蔚表示，「班班有冷氣」政策推動上，經歷過不少困難，包含東部電力技師人力有限、原物料上漲、招標困難、缺料或缺工及疫情影響等倍受挑戰，感謝台電花蓮區處的大力協助，以及各家廠商加緊趕工，再加上全縣各校總務主任幾乎是「無暝無日」的全力配合，終於在這有限的期程之內，可以如期如質的完成這不可能的任務。

▲徐榛蔚表示，讓孩子有更舒適的學習環境，所有努力都是值得的。

徐榛蔚說，花蓮縣將教育政策列為施政首要考量，以「用愛散播教育的希望種子」的理念，要讓每一個花蓮學子都能邁向幸福未來！為了讓孩子有更舒適的學習環境，大人的所有努力都是值得的。

▲全縣近1900間教室全部安裝冷氣，預計近2萬名師生都能在舒服的環境下學習。

花蓮縣地形狹長，各項設備安裝是一項大工程，不過在教育處所有同仁及各級學校努力下，已全面裝設完成。並且透過此次安裝的能源管理系統，提供學校可以精確的參考使用數據，據以計算冷氣最佳啟動時機及自動調控需量，達到校園環保永續的教育理念。

即將步入炎熱夏季，徐榛蔚同時強調環保永續校園的重要性，要求各學校訂定冷氣使用規定，希望教導學生在環保概念下節約能源，班班有冷氣，創造環保新永續的教育價值。

