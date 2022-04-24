燃放沖天炮造成台江國家公園火災　消防人員救災疲於奔命

▲台南市安南區台江國家公園，發生一起疑似民眾玩耍燃放沖天炮不慎造成國家公園林木火災，在警義消合力搶救下，迅速控制火勢及撲滅火勢，有效保護台江國家公園林木。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

除了廟會或節慶等活動會燃放爆竹煙火外，甚至一般民眾偶爾也會購買爆竹煙火燃放，但如未審慎選擇安全之燃放地點，就可能會因此而引起火災或造成人員受傷，豈能不謹慎小心防範。

4月中旬於台南市安南區台江國家公園，發生一起疑似民眾玩耍燃放沖天炮不慎造成國家公園林木火災，消防局救災救護指揮中心受理路人報案，立即派遣4個分隊前往滅火搶救，並由中隊幹部指揮搶救，在警義消合力搶救下，迅速控制火勢及撲滅火勢，有效保護台江國家公園林木。

消防局調查前述火災案起火原因及相關引火機制後，發現係一對情侶於台江國家公園燃放沖天炮，因沖天炮沒固定妥當，點燃後沖天炮往樹林燃放，恰巧引燃樹林內被漁民丟棄燃保麗龍塊，燃燒中沖天炮打到保麗龍塊才造成火災。其實於樹林內燃放爆竹煙火是相當不適當的，有時甚至引燃防風林，造成更大危害，促使消防人員救災疲於奔命。

消防局除呼籲民眾於樹林、防風林或國家公園等處切勿燃放爆竹煙火外，提供下列建議提醒民眾，防範爆竹煙火火災，以避免人員傷亡，降低財物損失：一、燃放爆竹煙火要選擇適當處所，周圍無可燃物，無人群之安全處所燃放，避免引燃周圍可（易）燃物。切勿存有僥倖心態，以為不可能發生，其實因燃放爆竹煙火引燃之火災案件時有所聞，就是剛好引燃而造成火災。二、燃放沖天炮要依使用說明並以適當器具固定往天上燃放，不可往水平燃放，以免造成人員受傷或引發火災。三、廟會、節慶最好不要燃放爆竹煙火，可以環保爆竹或影音聲響替代，如一定要燃放，請少量燃放，並購買貼有合格標示之爆竹煙火。四、未滿12歲兒童燃放爆竹煙火，必須有大人全程陪同，以確保安全。五、請確實遵守竹煙火燃放前｢五要｣及燃放時｢五不｣原則。

市長黃偉哲呼籲漁民朋友，請勿隨意丟棄保麗龍、塑膠袋及乾木頭等漁業廢棄物，相關廢棄物請收拾整理後交給環保單位清運，除維護環境清潔外，並能防範火災發生。

消防局李明峯局長亦提醒市民，盡量不燃放爆竹煙火，如要燃放爆竹煙火時，請少量燃放，並確實遵守燃放前｢五要｣及燃放時｢五不｣原則及適當時間燃放，以避免引起火災或造成人員受傷或妨害居家安寧，切勿心存僥倖，以為僅是一時好玩而不會發生。