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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中半導體廠宿舍竄大火　整排電動車燒毀驚悚畫面曝

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲今下午梧棲區一間半導體公司員工宿舍發生火警。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區22日下午發生火警，一間位於大觀路的半導體公司員工宿舍，擺放於騎樓的電動機車起火燃燒，現場濃煙四起，火勢驚人，台中港務消防隊獲報趕赴現場救援，迅速將火勢控制撲滅。整起火警造成整排10部電動機車燒毀，宿舍內部無毀損，僅外牆燻黑，幸無人受困受傷，詳細起火原因，有待火調人員進一步釐清。

台中港務消防隊表示，今日下午5時34分接獲報案，梧棲區大觀路一處半導體公司員工宿舍發生火警，遂派遣本隊及中龍鋼鐵公司共9車18人前往搶救。

消防人員到場發現為宿舍騎樓的電動機車燃燒，現場無人受傷受困，於10分鐘內就將火勢控制並撲滅。整起火警燃燒面積約3平方公尺，燒毀10部電動機車，財損約10萬元。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼消防員獲報到場搶救。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

台中港務消防隊指出，該宿舍多數由移工居住，因此騎樓擺放許多電動機車，起火原因疑為其中一部的電池老舊，加上今日氣溫略高，引起過熱自燃，由於電動機車材料易燃，因此迅速延燒到兩側的機車，但火勢並無波及到宿舍內部，僅外牆遭火煙燻黑。確切起火原因，由火調人員鑑定，後續將通知業者做好電動機車安全管理。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲火勢無延伸到宿舍內部，僅外牆遭火煙燻黑。（圖／民眾提供）

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