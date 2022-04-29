柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象憂風雨欲來：讓我毛毛的

▲民眾排隊買快篩劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲日前預言「這周全台灣會大亂」，不料因為中央居家隔離改為「3＋4」，柯這番話某方面來看又說中了。台北市議員游淑慧29日列出政策轉彎4亂象，包括快篩買不到、有症狀無法驗等。游淑慧也透露，昨晚電話聲響不停，讓她毛毛的，感覺風雨欲來。

游淑慧29日早上在臉書表示，昨晚她電話聲響不完，協助處理各種亂象，能用兵荒馬亂來形容；游也驚嘆，「這不是疫情的第三年了嗎？」針對處理的亂象，游淑慧羅列出4狀況，包括，狀況一、有兩兄弟快篩陽性且有發燒症狀，前日至醫院急診室PCR，但因為PCR檢驗塞車，因此被迫在醫院病床等待兩天。

狀況二、女兒確診日為4月24日，按新規定同住家人居隔至4月27日。但因為PCR、疫調、登錄系統全塞車，衛生單位4月27日才與同住家人聯繫登錄、開居隔單。

游淑慧說，因為系統設定，居隔日期以登錄通知當日開始再計算3天，也就是變成是4月27才開始算3＋4。以現在全台行政流程都塞車下，3＋4是不是變徒具形式？實際上是「通知日＋3＋4」。

狀況三、隔代教養由阿嬤帶的孫子發燒，阿嬤買不到快篩劑，又不願帶孫子到醫院去PCR，就以吃成藥方式處理，拖到小朋友快出狀況，鄰居看不下去來通報。

狀況四、獨居長輩，阿嬤發燒沒有快篩，準備到醫院急診PCR，但因為老人家沒有交通工具前往，又叫不到防疫車輛，只好找不同住的親友載送。結果，因為協助載送確診者， 連這位本來不同住的親友也被居隔了。

游淑慧總結，快篩買不到、有症狀無法驗、PCR檢驗塞車數日、無法即時送檢疫所或從事疫調、居隔。她強調，行政人力兵荒馬亂，連等錄、開居隔單、通知居隔的人全都來不及，更別說設定電子監控。

「可憐衛生、醫療基層人員，上面一句和病毒共存的政策轉彎，他們已經連續兩周都工作到午夜。」游淑慧表示，「昨晚響不停的電話聲，讓我毛毛的，感覺台灣的疫情規模和政策混亂，#風雨欲來」。