埔里10公頃茭白筍田換LED燈補光　每年節電11.1萬度

▲南投縣推動茭白筍田LED燈照節電，鼓勵農民汰換燈具（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府受經濟部委託，推動建立節電示範專區邁入第3年，並舉辦「農業（茭白筍）節電示範專區」競賽活動，由110年輔導埔里鎮蔬菜產銷班第16班、第25班與國立暨南大學共同提案「LED燈照茭白筍田示範場所建置與節電推廣計畫」，以LED燈取代傳統高壓鈉燈，達到節能省電的成效，經由遴選審查會議評定為第1名。

縣府於3月底邀請埔里在地農會、產銷班及國立暨南大學跨界合作、舉行成果發表會，與暨南大學合作提案獲選第一名的埔里鎮蔬菜產銷班第16班、第25班農友，也獲縣府補助250萬元的燈具汰換經費，縣府祕書長洪秘書長並頒發獎狀，暨南大學科技學院院長蔡勇斌和縣議員王彩雲、陳宜君、林芳伃、黃世芳、葉仁創都到場參加。

洪瑞智表示，茭白筍田利用高壓鈉燈進行夜間補光，易生高昂電費，縣府110年度輔導埔里鎮農業在地產銷班與暨南大學合作，在埔里鎮溪南里、珠格里與水頭里的茭白筍田建置10公頃示範專區，汰換344盞高壓鈉燈，預計每年可節電11.1萬度；若鎮內1800公頃茭白筍田全改設LED燈，一年可省約1億元電費，節能又降低成本；此外專業研究顯示，LED燈照技術可有效減少蟲害並使光照均勻，提升茭白筍產量，減少高強度光源對環境生態形成光害。

蔡勇斌也說，全國有90%的茭白筍從埔里產出，對埔里鎮是相當重要的產業，暨大從106年開始關注其光害及高耗能問題，很高興透過此次節電推廣計畫能與縣府及在地產銷班合作，為產業推廣及節能盡一份力；產銷班第25班劉姓班長提到，本次節電推廣計畫最大受益者是農民本身，省下2/3能源還可提高茭白筍的質量，對於農民及消費者是雙贏。