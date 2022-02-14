2年節電640萬度　台東住宅節能電器汰換啟動

▲台東針對轄內之一般住宅提供節電家電汰換經費，申請至11月30日截止或補助款用罄為止。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

為延續節電能量，台東縣政府今年特別自籌700萬元，針對縣轄內之一般住宅提供節電家電汰換經費，自即日起凡購買能效1、2級冷氣或冰箱等皆可申請節能設備汰換補助，申請截止至11月30日或補助款用罄為止。

台東縣政府表示，自從2018年起開始執行由能源局主導的縣市共推住商節電計畫，2019年起針對一般住宅節能家電汰換補助，已撥補1600萬元，且2019至2020年縣內一般家庭節能家電共汰換冷氣4163台、電冰箱2228台，總共節約電度數達6百40萬度，節省約可提供近1700戶住家用平均一年的電量（台電住宅用戶每年平均用電3754度計算），節電成效可觀。

而依據台灣電力公司售電資料分析發現，台東縣110年1-9月所有銷售電量中住宅部門售電量佔所有售電量46%，其次為服務業部門售電量。為持續推動節電能量，配合設備汰換工作，持續鼓勵所轄一般住宅（表燈非營業用戶電）汰換老舊設備落實節電，因此，台東縣政府特訂定「111年台東縣一般住宅節能設備汰換補助計畫」。

財經處指出，此項計畫提供縣內一般住宅（表燈非營業用戶電）額定總冷氣能力每 0.1 kW 補助新台幣 100 元，每台冷氣以 9.3 kW 為限，申請額度不得超過 3000 元，每案申請台數以 3 台為限。電冰箱容量每 1 公升補助新台幣 10 元，每台電冰箱以 800 公升為限，每案申請總額度不得超過 3000 元，每案申請台數以 1 台為限。

申請表格請至台東縣府官網-公告訊息或臉書粉絲專頁-Power台東下載，詳情請洽台東縣政府節電小組免付費電話：0800-808-803、或手機直撥089-318-803。

縣府希望透過拋磚引玉之方式，期盼加強民眾更加注重住宅用電使用情形，同時配合節電電器找出節電方向，改變用電行為，讓全民成為節能種子，將節電概念，落實日常生活習慣。

