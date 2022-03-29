麥當勞「熄燈」響應全球減碳！再繳出「省下130座大安森林公園吸碳量」亮眼成績單

▲上週六晚上八點半，全台麥當勞餐廳關燈一小時，原本明亮的M招牌瞬間熄燈，希望邀請大眾一起重視氣候變遷議題。（圖／麥當勞提供，下同）

生活中心／綜合報導

上週六晚上8點半～9點半，突然嘴饞想吃麥當勞，遠遠看招牌燈竟然關了，是不是以為提早打烊了呢？關注麥當勞的人應該都知道，3/26晚上，麥當勞是響應世界自然基金會(WWF)所發起的全球減碳活動「Earth Hour 地球1小時」，所以關燈一小時。其實，麥當勞重視氣候變遷、能源議題，也不只有1年這1小時而已，透過節能計畫，10年下來竟然已經省下約130座大安森林公園一整年的碳吸附量，到底是怎麼做到的呢？

這幾年，麥當勞許多舊餐廳陸續改裝，還新增許多質感門市！除了整體氛圍更加簡約舒適，在一般消費者看不到的地方，麥當勞也默默進行節能減碳計畫。

例如，在減少用電方面，首先就是把餐廳廚房、用餐區、車道用燈和招牌，通通改為照明效果依舊，但更省電且壽命較長的LED燈。而就像民眾會汰換家中老舊、功率高的家電一樣，麥當勞也在這10年間，汰換了原本高效率的空調、冷凍冷藏與廚房設備。上述提到的餐廳空間設計，其實有一大部分也是為了讓硬體設備和能源控管相輔相成，一起發揮到節能最大值！

▲麥當勞持續提升能源運用效率，減少用電及碳排量。

經麥當勞內部統計，從2012年至2021年，麥當勞餐廳已省下超過9000萬度電力，減少超過5萬公噸的碳排放量。如果以台北最具指標、佔地近26公頃的大安森林公園，每年碳吸附量為389噸來計算，麥當勞在10年內，已經省下約130座大安森林公園一整年的碳吸附量。換句話說，麥當勞十年下來的減碳成果，等於是大安森林公園130年的碳吸附量。

台灣麥當勞總裁陶華君表示：「台灣麥當勞深切瞭解品牌的社會責任及力量，也持續透過全台近400家餐廳，每天服務數十萬人次顧客的同時落實環保；希望透過品牌的能見度及影響力，讓更多人意識、並重視氣候變遷及環境永續議題。」

除了節能減碳，這幾年麥當勞也透過採購、包裝設計，努力減少環境負擔；例如，2017年，台灣麥當勞領先全台餐飲業，餐廳所有包裝的原料紙漿，100%來自FSC認證的永續森林，2019年起並全面採用雨林聯盟(RFA)認證的咖啡豆，保護生態平衡，並持續在不影響食品安全及便利的前提下，優化產品包裝以達到減塑減廢；另外，為使回收更有效率，麥當勞分別於2018年、2020年優化餐廳回收台設計，讓資源回收比例提升至6成以上。

▲麥當勞多年來持續透過各種營運設計，減塑減廢，並積極推動環保文化。

全球最大的減碳串聯行動：3/26 「Earth Hour地球一小時」雖然只有短短一小時，節省下來的電力很有限，但藉由麥當勞等大型連鎖品牌一起關燈，引發話題，相信能讓更多人意識到全球氣候變遷的議題，進而思考如何節能減碳，一起為地球盡一份心力。