快篩搶翻！他點破職場現實「根本白癡」　社畜淚：先篩就先慘

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著居隔「3+4」新制、家用快篩實名制等決策上路，也出現許多亂象。就有人表示，他快篩兩條線後就趕緊跑急診，但急診已經塞爆，公司還為此緊急大清消，讓他不禁質疑2年來準備的篩檢量能，認為黑數一定比現在看到的數字多。結果，就有網友反而解析職場哲學，「自己先跑去篩的，根本是白癡。」

台灣走向共存，確診數字不斷飆高，有人就分享自己看到的情形，說他因為快篩結果兩條線，就趕緊去急診，但已經有很多人擠在外面，人還陸續一直來，而且幾乎都是等著做PCR，或者也是快篩兩條線的人。

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「為什麼大家這麼緊張？我也不知道，但我必須得去急診知道確定結果，我得通報公司，公司也因為我昨晚緊急大清消」，一切都讓他不禁直呼，「未來幾個月最好不要生病，不然醫護吃緊狀態下，肯定得不到啥好的治療。」

▲有網友點破職場現實，先快篩很可能就先慘。（示意圖／資料照）

但有網友就回文，相當直接地表示，「自己先跑去篩的根本是白癡」，因為如果自己篩出來，通報公司很有可能被說「你傳染害到公司、你下班到底在幹什麼？私生活要檢討，做不到PCR你家的事，沒保證前不要回來。」

但若選擇擺爛，「等同事先篩出來，公司才叫你篩，兩手一攤：『沒PCR，怪我囉？』老闆叫你不上班就不上班，差距就出來了。」直批「ㄇㄉ搶購什麼快篩？篩兩條線不能不報，再被老闆跟公司用機關槍定，智障！」

一語道破職場現實，讓底下許多人都爆有感，「確實，大家都在等誰當第一個啊」、「跟我想法一樣，現在又不是確診十幾個、每個追足跡追感染源追緊緊，沒事去篩確診真的吃飽太閒」、「真的欸！我現在就是這樣，周六時除了沒發燒，其他症狀都有，還是沒驗」、「我公司上個月就一堆感冒發燒請假的了，沒人敢去驗，不想當第一個，有沒有真的確診的就沒人知道了。」