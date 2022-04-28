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美科羅拉多爆「高傳染性」不明疾病　85野馬1周死光！疑有呼吸症狀

▲▼美國科羅拉多州爆發大量野馬集體感染不明疾病死亡事件。（圖／路透）

▲美國科羅拉多州爆發大量野馬集體感染不明疾病死亡事件。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國政府表示，科羅拉多州有多達85匹野馬因感染一種未知的高傳染性疾病，在一周時間內集體死亡，另外，有2500隻接觸過染疫馬或出現生病徵狀的動物遭到隔離。相關單位發言人表示，主要症狀似乎是呼吸系統問題與胸部充血。

根據《紐約郵報》報導，美國內政部土地管理局（BLM）發言人霍爾（Steven Hall）表示，在不到一周的時間內，科羅拉多州一個聯邦管理的畜欄中，已有85匹野馬死於一種未知的高傳染性疾病。他補充，事發地點是位於州首府丹佛（Denver）西南190公里處的坎揚城（Canon City），當地設施有多達2500隻動物被隔離。

▲▼美國科羅拉多州爆發大量野馬集體感染不明疾病死亡事件。（圖／路透）

▲科羅拉多州野馬間傳播的感染未知疾病，症狀疑似與呼吸系統有關。（圖／路透）

BLM於25日發布的聲明稱，坎揚城馬場出現的不明疾病有時甚至會致命，大多數染疫野馬都是在去年秋季一次圍捕中，從靠近猶他州的里奧布蘭科郡（Rio Blanco County）運至坎揚城的。霍爾表示，目前正對病死野馬進行屍檢與其他調查，兩所大學的實驗室也正在分析血液與組織樣本，「主要症狀似乎是呼吸系統問題與胸部充血。」

報導指出，野馬與驢群並非美國本土物種，而是礦工、探勘者和其他人來到美國西部鄉村後釋放或遺棄的動物後代，據BLM統計，全美數量約達8萬隻，且因為威脅到本土物種而必須加以管理，所以才會定期進行圍捕並轉移至收容區，其中一部分則會被拍賣。

美國野馬運動（American Wild Horse Campaign）執行長蘿伊（Suzanne Roy）認為，當局對這些動物的圍捕與提供的生活條件是不人道的，「BLM大規模圍捕直接造成了疾病的爆發與動物死亡，如果政府繼續朝這條危險且具破壞性的路走去，我們可能會看到更多痛苦與死亡。」

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