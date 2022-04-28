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傳美國強銷我波音787客機 　陳明通：嚴重懷疑認知作戰

▲▼新加坡航空,新航,航空業,客機,航班,Singapore Airlines,波音787-10,出國,旅遊,觀光,桃園機場,桃機,9V-SCK。（圖／記者李毓康攝）

▲新加坡航空波音787-10客機。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

美國參議院參議員葛瑞姆等人4月率團訪台，外傳此行目的是為了強銷24架波音（Boeing）787客機，國安局長陳明通28日表示，他嚴重懷疑這是一場認知作戰，每個國家都會追求自己的利益，台灣也不例外，重點在於台灣跟美國的國家利益有高度重疊，所以才會互相相挺。

媒體報導，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆率團訪台時，公開要求台灣採購波音787客機，返美後再提此事並直言「盼台灣盡快宣布購買24架」，而這項高達80億美元（換算台幣約2353億元）的採購案，也被視為美國在美豬後對台灣的新目標。

立法院外交及國防委員會28日邀請陳明通、陸委會副主委李麗珍等人就「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」為題提出專案報告，並備質詢。國民黨立委廖婉汝質詢時詢問，雖然美國跟台灣相挺、互相依賴，但是在商業上叫台灣購買波音787客機，是否有以政促商的疑慮。

陳明通回應，這些東西不要這樣解讀，「老共也跟美國波音公司買很多飛機」，而且台灣也買過空中巴士（Airbus）的飛機，商業的東西不需要這樣連結，所以這就是一種認知作戰，沒有必要這樣子。

廖婉汝認為，台灣如果有需要波音787客機，華航自己就會去採購，陳明通則說，這些東西是商業上推銷的事情，「如果要把這些連在一起，我就嚴重懷疑，這個是某一方面在搞認知作戰，國安局每天都在對抗對岸釋放出來的認知作戰，「私底下我可以跟委員報告」。

不過，廖婉汝也擔心，台灣會因為跟美國的依賴關係，造成國家利益的損失，詢問國安局是否會介入商業上的行為。

對此，陳明通則兩度表示「不會啦」，過去從1949年以來，台灣在安全及很多議題上，都是跟美國相互相挺，這是一個非常現實的議題，因為從現實主義來講，每個國家從都會追求自己利益，台灣也是在追求利益，重點在於台灣跟美國的國家利益有高度重疊，所以才會相挺。

另外，民進黨立委王定宇質詢時也詢問，陳明通怎麼看待媒體報導「窄化、扭曲、醜化台美關係」，陳明通則重申，「我嚴重懷疑那是一場認知作戰，我覺得這個是認知作戰」。

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