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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳美議員強銷我24架波音787　外交部批惡意中傷：傷害台美情誼

▲▼美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派國會代表團15日中午到外交部接受媒體訪問。（圖／記者呂晏慈攝）

▲葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派國會代表團訪台。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

媒體報導，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）4月率團訪台時，公開要求台灣採購波音787，返美後再提此事並直言「盼台灣盡快宣布購買24架」。對此，外交部回應，這種惡意中傷的報導言論，不僅扭曲美國會友我議員的原意，傷害台美情誼，更是意圖破壞國人對我國外交工作的信心，其心可議，外交部深感遺憾。

外交部強調，國會議員及民意代表關心自己國家的產業發展，並替選區產業爭取商機，是本於議員自身的職責，也是民主國家的常態，對於外國企業爭取在台投資商機，我國政府也一貫秉持專業評估、符合國家利益及依法辦理的原則，審慎評估各項採購案，為國家及產業利益做好把關。

外交部指出，台美是彼此重要緊密的經貿夥伴，雙方貿易與投資往來密切，長期以來促進台灣經濟蓬勃發展，也帶動印太地區整體繁榮。外交部呼籲特定媒體回歸媒體專業，為民眾提供正確資訊，而非刻意散布誤導訊息，影響台美合作夥伴情誼。

此外，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬上午受訪回應，把各國的正式交流放大成利益交換的論點很不恰當，在各國參訪拜會推銷自己國家主力產品是很常見的交流，例如台灣的國會議員與政府官員出訪，也很自然會去推銷像台積電產品、汽車零組件與在地農產品，常常各國正式交流，也會把這種推銷當作緩和氣氛的話題，不去推銷的議員才是失職。

鄭運鵬表示，美國國會議員很清楚外交參訪總統與各國政府的拜會一定是公開而且全程轉播，所以不會有太失禮的事，他們推銷自己的重工業像波音787是他們最先進的飛機，而台灣如果要買客貨機也只有波音與空中巴士選項，所以他們是順便提及並不是強迫簽約，被當作是對台灣施壓而且過度評論為威脅採購，是很荒謬的角度。

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