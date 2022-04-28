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恐怖翻車！校車遭高速撞上「學生拋飛空中重摔」　影片曝光

▲這起事件造成7人送醫，其中2人傷勢嚴重。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）今年2月發生一起恐怖車禍。依據當地警方27日公布的最新影片，可見23名學生放學搭乘校車回家的路途中，被一輛正在競速的車輛以時速177公里高速撞上，校車瞬間側翻，學生們當場被摔出座位，尖叫聲四起。

綜合天空新聞等報導，事發於今年2月23日下午4時左右，當時校車載著23名11歲至13歲的學生們返家，孩子們入座後開心聊著天，司機也依循正常路線行駛，期間更有一名學生站起來往後走。

▲▼ 美國新墨西哥州警方27日發布校車被撞瞬間畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼這起事件造成7人送醫，其中2人傷勢嚴重。（圖／翻攝自YouTube，下同）

▲▼ 美國新墨西哥州警方27日發布校車被撞瞬間畫面。（圖／翻攝自YouTube）

然而就在途中一處路口，車上學生眼見一輛白色車子就要撞上校車，當場放聲尖叫。但這一切已經來不及躲開，校車緊接著就被撞到側翻，車上所有孩子全被拋飛至空中，接著重重摔下。

依據影片，23名學生驚慌尖叫哭喊，部分學生想在第一時間站起卻再度不穩倒下，最終部分孩童從車後門逃出，附近路人見狀跑過來幫忙。事發後，有7名孩童被送往醫院，當中2人傷勢嚴重，1人腿部骨折、另1人骨盆骨折需接受手術，所幸手術最終成功。

▲▼ 美國新墨西哥州警方27日發布校車被撞瞬間畫面。（圖／翻攝自YouTube）

警方經調查表示，肇事的白色車輛當時正與另輛車競速，才會以如此高速在街道上行駛。依據目擊者估計，兩部車時速約177公里，但車禍發生地點的速限為每小時約64公里。

現已知肇事駕駛裴雷斯（Perez）被控2項因魯莽駕駛造成嚴重人身傷害罪名，最重可判處6年監禁。

Video: Car crashes into school bus, throws students out of seats

TERRIFYING SCHOOL BUS CRASH: A video shows the scary moment a car crashed into a school bus, causing it to roll over. Story: https://bit.ly/3ESlAj4

Eyewitness News 發佈於 2022年4月27日 星期三

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車禍校車北美要聞

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