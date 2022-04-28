快篩實名制爆漏洞！新竹縣2鄉竟「0分配」　縣府緊急協調藥局加入

▲快篩試劑實名制上路首日，全台各地都出現搶購潮。（示意圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

快篩實名制今天（28日）上路，各地配合販售的健保特約藥局一早就出現人潮，新竹縣北埔鄉、尖石鄉卻發生鄉內無買點的窘境，上午新竹縣衛生局出面協調，終於在北埔、尖石鄉內各有一間藥局加入販售，等中央分配的試劑到貨後，就可開始販售。

有民眾反映，新竹縣偏遠鄉鎮尖石與非偏遠鄉鎮北埔，竟然整個鄉鎮找無一間藥局可購買快篩試劑。新竹縣藥師公會理事長、縣議員林禹佑說，對於沒有健保藥局的鄉鎮，中央會將試劑配發至衛生所販售，但尖石、北埔均有健保合約藥局，只是礙於人力及其他因素，因此這兩個鄉鎮才沒有藥局願意配合販售，相關情況也反應給中華民國藥師公會全國聯合會，請中央將偏鄉、有健保藥局但無人力可配合的地區也加入衛生所配發名單，以避免再發生「整個鄉都買不到」的情況。

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▲尖石、北埔雖有健保藥局，卻無可負荷的人力，導致全鄉0販售的窘境，上午縣府出面協調，各有一家藥局加入販售行列。（圖／新竹縣府提供）

新竹縣衛生局食品藥物科上午也出面與地方藥局協調，目前北埔鄉的埔元藥局、尖石鄉的家佳福藥局也願意加入販售行列，等中央配發試劑後，尖石、北埔的民眾就可就近購買快篩試劑。

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